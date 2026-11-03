मऊ में खुलेगा सीएनजी कोको मदर स्टेशन, बलिया तक होगी निर्बाध आपूर्ति, घोसी में भी नया स्टेशन शुरू

जागरण संवाददाता, मऊ। जनपद में सीएनजी का कोको मदर स्टेशन खुलेगा। इसके लिए मतलूबपुर में जमीन चिह्नित कर कार्य शुरू कर दिया गया है। अगले साल अप्रैल माह तक यह चालू हो जाएगा। इसके चालू हो जाने के बाद जनपद सहित बलिया को सीएनजी भेजी जाएगी। साथ ही सीएनजी की होने वाली किल्लत से छुटकारा मिल जाएगा।

आजमगढ़ मंडल (मऊ, बलिया व आजमगढ़) में सीएनजी के कुल 27 स्टेशन संचालित हैं। इसमें आजमगढ़ में 15, मऊ में 06 व बलिया जनपद में छह स्टेशन चालू हैं। आजमगढ़ में दो कोको स्टेशन शामिल हैं। यह सभी पेट्रोल पंपों के अधीन दिए गए हैं। सीएनजी का माइलेज पेट्रोल और डीजल से अधिक है।

पेट्रोल जहां 102.57 रुपये और डीजल 96.00 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है, वहीं सीएनजी 102 रुपये प्रति किलोग्राम मिल रही है। सीएनजी पूरी तरह से प्रदूषण रहित व किफायती भी है। वाहन मालिकों को पेट्रोल व डीजल के चक्कर से भी छुटकारा भी मिल गया है।

आजमगढ़ के कोको से भेजी जाती है सीएनजी विभाग के अनुसार, अभी तक मऊ व बलिया जनपद में सीएनजी आजमगढ़ के कोको से भेजी जाती है। इसकी वजह से रूटीन नहीं हो पाता है। कभी-कभी सीएनजी की शार्टेज हो जाती है। इसकी वजह से उपभोक्ताओं को दिक्कत होती है।