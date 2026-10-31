मऊ में दोहरीघाट-मधुबन मार्ग का होगा चौड़ीकरण, आठ गांवों के 500 किसानों की जमीन का होगा अधिग्रहण

जागरण संवाददाता, मऊ। दोहरीघाट-मधुबन मार्ग के चौड़ीकरण को आठ गांवों के 500 किसानों की जमीन अधिग्रहित की है। विभाग अब तक 100 किसानों से जमीन रजिस्ट्री करा चुका है। शेष 400 किसानों द्वारा अभिलेख उपलब्ध नहीं कराने से रजिस्ट्री में देरी हो रही है।

इसके चौड़ीकरण और निर्माण की रफ्तार भी धीमी पड़ी है। एक वर्ष पूर्व कोर्ट में जाने और अब किसानों द्वारा समय से अभिलेख उपलब्ध नहीं कराने पर कार्य में विलंब हो रहा है। इससे राहगीरों को आवागमन में परेशानी झेलनी पड़ रही है।



दोहरीघाट-मधुबन मार्ग की कुल दूरी लगभग 22 किमी है। यह मार्ग गोरखपुर और बलिया को जोड़ता है। इसको कुल 10 मीटर चौड़ा किया जाना है। इसका निर्माण कार्य मार्च 2026 में शुरू किया गया था। यह कार्य मई 2027 में पूरा किया जाना है। मार्ग के चौड़ीकरण व निर्माण पर कुल 60 करोड़ रुपये खर्च किया जाना है।

निर्माण खंड द्वारा फरवरी 2025 में दोहरीघाट-मधुबन मार्ग के चौड़ीकरण का टेंडर कराया गया था। इस दौरान 10 कंपनियों ने टेंडर डाला था। टेंडर खोलने के दौरान ठेकेदारों ने अनियमितता का आरोप लगाते हुए मामले की शिकायत शासन में की। जिसके बाद पूरे मामले की जांच के दौरान दोषी मिले तत्कालीन अधिशासी अभियंता प्रमोद कुमार को निलंबित कर दिया गया था।