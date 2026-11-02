मऊ में दीपावली-छठ पर 12 दिन दौड़ेंगी शत-प्रतिशत बसें, रोडवेज कर्मियों को मिलेगा 4800 रुपये बोनस

जागरण संवाददाता, मऊ। दीपावली और छठ पर्व पर घर लौटने वाले यात्रियों की भीड़ को देखते हुए परिवहन निगम ने छह से 17 नवंबर तक विशेष परिवहन व्यवस्था लागू करने की तैयारी की है। इस दौरान निगम की शत-प्रतिशत बसें सड़क पर रखने का लक्ष्य है।

दिल्ली, गाजियाबाद, लखनऊ और कानपुर से आजमगढ़, मऊ व बलिया के लिए अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। त्योहार के दौरान चालक-परिचालकों समेत अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां निरस्त रहेंगी। निगम के दिशा-निर्देशों के अनुसार दीपावली आठ नवंबर और छठ पर्व 15 नवंबर को मनाया जाएगा। त्योहार से पहले महानगरों से पूर्वांचल आने वाले यात्रियों के लिए अधिक बसें रवाना होंगी। दीपावली के बाद लौटने वालों और छठ पर घर आने वाले यात्रियों के लिए भी पर्याप्त बसें उपलब्ध कराई जाएंगी।

भैया दूज के आसपास स्थानीय और निकटवर्ती जिलों में भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त फेरे लगाए जाएंगे। विशेष अभियान में चालक, परिचालक और अन्य कर्मचारियों को साप्ताहिक विश्राम या अवकाश नहीं मिलेगा। ड्यूटी रोस्टर तैयार कर नोटिस बोर्ड पर लगाया जाएगा।

संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को भी योजना में शामिल किया गया है। बसों की तकनीकी खराबी रोकने के लिए पहले से मरम्मत होगी और डिपो में स्पेयर पार्ट्स, टायर, स्टेपनी व मरम्मत उपकरण रखे जाएंगे। सभी बसों में ईटीएम उपलब्ध कराने के साथ डीजल, टिकट और नकदी जमा करने की व्यवस्था 24 घंटे चलेगी। जाम या दुर्घटना की स्थिति से निपटने के लिए क्रेन और प्रवर्तन दल सक्रिय रहेंगे। चालकों का ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट भी होगा। यात्रियों की शिकायत और सहायता के लिए मुख्यालय का कंट्रोल रूम 24 घंटे सक्रिय रहेगा। टोल फ्री नंबर 1800-180-2877 और व्हाट्सएप नंबर 9415049606 जारी किए गए हैं।

रोडवेज कर्मियों को मिलेगा 4800 रुपये प्रोत्साहन दीपावली व छठ पर्व पर नियमित, संविदा व आउटसोर्स चालकों-परिचालकों को 11 दिन ड्यूटी करने पर 4400 रुपये एवं लगातार 12 दिन ड्यूटी करने पर 4800 रुपये दिए जाएंगे। इसके लिए प्रतिदिन औसतन 300 किलोमीटर बस संचालन अनिवार्य होगा।