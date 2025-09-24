Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मऊ में रात एक बजे प्रेमी से मिलने गई किशोरी से सामूह‍िक दुष्कर्म, दो अरोप‍ितों पर मामला दर्ज

    By Jaiprakash Nishad Edited By: Abhishek sharma
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 03:38 PM (IST)

    मऊ ज‍िले के मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र में एक किशोरी के साथ देर रात सामूह‍िक दुष्कर्म की घटना हुई। किशोरी अपने प्रेमी से मिलने गई थी जहाँ दो युवकों ने उसे घेर लिया। पुलिस ने दो आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए टीमें गठित की हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपितों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

    जागरण संवाददाता, मऊ। मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र के एक गांव में सोमवार की रात एक किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। किशोरी अपने प्रेमी से मिलने गई थी, जहां उसे दो युवकों ने घेर लिया। इस मामले में दो आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें सक्रिय हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घटना के अनुसार, मुहम्मदाबाद गोहना थाना क्षेत्र के नगरीपार निवासी शिवम यादव का एक कक्षा ग्यारह में पढ़ने वाली एक किशोरी के साथ प्रेम संबंध था। सोमवार की रात लगभग एक बजे शिवम ने किशोरी को बुलाया। इस दौरान बाइक पर सवार दो युवक वहां पहुंचे और शिवम को पकड़ लिया। इसके बाद एक आरोपित किशोरी को पास की झाड़ी में ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया। घटना के बाद शिवम यादव और अन्य आरोपित मौके से फरार हो गए।

    किशोरी ने घटना की जानकारी अपने परिवार को दी, जिसके बाद उसके पिता ने पुलिस में तहरीर दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने एक नामजद और एक अज्ञात युवक के खिलाफ दुष्कर्म और एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। किशोरी के पिता का कहना है कि उसकी बेटी के साथ तीन युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया है। उल्लेखनीय है कि बाइक पर सवार दोनों युवक थाने के हिस्ट्रीशीटर हैं।

    पुलिस अधीक्षक इलामारन ने बताया कि आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए एसओजी सहित कई पुलिस टीमें लगाई गई हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि आरोपितों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मामले में अन्य धाराएं भी बढ़ाई जाएंगी।

    इस घटना ने क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। स्थानीय निवासियों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि वे इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाएं। किशोरी के परिवार ने न्याय की गुहार लगाई है और आरोपितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की अपेक्षा की है।

    इस प्रकार की घटनाएं समाज में गंभीर चिंता का विषय बन गई हैं। किशोरियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए समाज और प्रशासन दोनों को मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है। पुलिस की तत्परता और सक्रियता इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, ताकि आरोपितों को शीघ्र गिरफ्तार किया जा सके और पीड़िता को न्याय मिल सके।