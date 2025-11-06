मऊ में आत्महत्या को प्रेरित करने के मामले में दो आरोपित गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, मऊ। मुंबई से मऊ आने वाली 01027 एक्सप्रेस ट्रेन में मिले युवक के शव के मामले में पुलिस ने दो आरोपितों को गुरुवार को सरायलखंसी थाना के बढ़ुआ गोदाम से गिरफ्तार कर लिया। इसी के साथ हत्या के मुकदमे को पुलिस ने आत्महत्या के लिए प्रेरित करने में बदल दिया है।

बता दें कि मुंबई से आने वाली ट्रेन बीते 30 अक्टूबर को भोर में तीन बजे सवारी को उतारने के बाद यार्ड में खड़ी हो गई थी। सुबह दस बजे सफाईकर्मी ट्रेन की सफाई करने गया तो जनरल बोगी में सरायलखंसी थाना क्षेत्र के हथिनी गांव निवासी 25 वर्षीय विवेक कुमार राय का शव मिला था। इस मामले में मृतक के पिता ने अरविंद कुमार राय ने हत्या का मुकदमा जीआरपी थाने में दर्ज कराया था।

यही नहीं पीएम रिपोर्ट में हैंगिंग का मामला आया था। इसकी वजह से पुलिस टाल मटोल कर रही थी। पीड़ित एसपी इलामारन से मिला तो पुलिस हरकत में आई। एसपी इलामारन ने तेज तर्रार निरीक्षक घनश्याम यादव को इसकी जिम्मेदारी सौंपी। सरायलखंसी थाने की पुलिस आरोपित चोरपाकला हथिनी गांव निवासी अजीत राय उर्फ गल्लू व अमित राय को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया।

आरोप है कि आरोपितों ने विवेक की लाठी डंडे से पिटाई की गई थी। इसकी वजह से वह पूरी तरह से आहत था। इसके बाद उसका शव रेलवे यार्ड से बरामद किया गया था। गिरफ्तार करने वालों में घनश्याम यादव के अलावा मोहित शर्मा, जंग बहादुर वर्मा व विवेक सिंह शामिल है।