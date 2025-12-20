यूपी में बनने के साथ ही सड़क की उखड़ गईं गिट्टियां, कमीशनखोरी के चक्कर में घटिया सामग्री का कर रहे प्रयोग

जागरण संवाददाता, मऊ। नगर पालिका क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों में जमकर खेल हो रहा है। पालिका प्रशासन की लापरवाही का ठेकेदार खूब लाभ उठा रहे हैं। नगर विकास मंत्री का गृह जनपद होने के बावजूद इन्हें जरा भी भय नहीं है। निर्माण इतना घटिया किया जा रहा है कि सड़क की गिट्टियां गाड़ियों के आने-जाने के साथ उड़ जा रही हैं। कमीशन खोरी व अधिक बचत के लालच में जनता सुविधा के नाम पर बस हाय-तौबा मचा कर शांत हो जा रही है।

शहर के निजामुद्दीनपुरा के सामने बाईपास से बरपुर जाने वाली सड़क पर दो से तीन सौ मीटर तक ठेकेदार द्वारा गिट्टी डाल कर सड़क का निर्माण मजबूती से किया गया, लेकिन इसके बाद उसका खेल शुरू हो गया। ठेकेदार ने बिना गिट्टी डाले ही पुरानी सड़क पर मात्र गड्ढे भर कर उसे काला कर दिया गया। निर्माण के 24 घंटे बाद ही गाड़ियों के आने-जाने से सड़क की गिट्टियां उड़ गई और जगह-जगह इकट्ठा होने लगी। यह देख लोगों का गुस्सा फूटा और काम रोक दिया। ठेकेदार मोहल्ले के लोगों के आक्रोश का सामना नहीं कर सका और पुन: बिखरी गिट्टियों को झाड़ू मार कर इकट्ठा कराया तथा इस मार्ग का निर्माण शुरू कराया है।