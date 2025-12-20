Language
    यूपी में बनने के साथ ही सड़क की उखड़ गईं गिट्टियां, कमीशनखोरी के चक्कर में घटिया सामग्री का कर रहे प्रयोग

    By Ram Naresh Pandey Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 05:23 PM (IST)

    मऊ नगर पालिका क्षेत्र में सड़क निर्माण में धांधली का मामला सामने आया है। घटिया निर्माण के कारण सड़कें बनने के 24 घंटे बाद ही उखड़ने लगीं, जिससे लोगों ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, मऊ। नगर पालिका क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों में जमकर खेल हो रहा है। पालिका प्रशासन की लापरवाही का ठेकेदार खूब लाभ उठा रहे हैं। नगर विकास मंत्री का गृह जनपद होने के बावजूद इन्हें जरा भी भय नहीं है। निर्माण इतना घटिया किया जा रहा है कि सड़क की गिट्टियां गाड़ियों के आने-जाने के साथ उड़ जा रही हैं। कमीशन खोरी व अधिक बचत के लालच में जनता सुविधा के नाम पर बस हाय-तौबा मचा कर शांत हो जा रही है।

    शहर के निजामुद्दीनपुरा के सामने बाईपास से बरपुर जाने वाली सड़क पर दो से तीन सौ मीटर तक ठेकेदार द्वारा गिट्टी डाल कर सड़क का निर्माण मजबूती से किया गया, लेकिन इसके बाद उसका खेल शुरू हो गया। ठेकेदार ने बिना गिट्टी डाले ही पुरानी सड़क पर मात्र गड्ढे भर कर उसे काला कर दिया गया। निर्माण के 24 घंटे बाद ही गाड़ियों के आने-जाने से सड़क की गिट्टियां उड़ गई और जगह-जगह इकट्ठा होने लगी। यह देख लोगों का गुस्सा फूटा और काम रोक दिया। ठेकेदार मोहल्ले के लोगों के आक्रोश का सामना नहीं कर सका और पुन: बिखरी गिट्टियों को झाड़ू मार कर इकट्ठा कराया तथा इस मार्ग का निर्माण शुरू कराया है।

    अन्य मोहल्लों में भी कर चुके हैं मनमानी
    शहर के पुरानी तहसील व बकाड़ी मोहल्ले में भी आधा-अधूरा निर्माण कर छोड़ दिए हैं। पुरानी तहसील पर पहले तो नाला ऊंचा कर दिए। बाद में उस पर गिट्टी व भस्सी डाल कर छोड़ दिए। इस पर उड़ रही धूल से लोगों का रहना दूभर हो गया। यही नहीं बकाड़ी में सड़क से कम इंटर लाकिंग लगा दिए तथा बिना नाली का निर्माण कराए ही इसका उद्घाटन भी करा दिया।

    जेई व ठेकेदार को दी गई है नोटिस
    बरपुर मोहल्ले में हो रहे सड़क निर्माण कार्य की शिकायत मिलने के बाद काम रोक दिया गया है। इसके साथ ही जेई व ठेकेदार को कारण बताओ नोटिस भी जारी की गई है। यही नहीं इस कार्य के गुणवत्ता की भी जांच कराई जाएगी।
    --दिनेश कुमार, अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका परिषद।