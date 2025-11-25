मऊ में सड़क हादसे में घायल युवक की मौत, कोपागंज के काछीकला के पास हुई थी दुर्घटना
मऊ जिले के कोपागंज थाना क्षेत्र में एक सड़क दुर्घटना में एक युवक की मृत्यु हो गई। युवक मोटरसाइकिल से जा रहा था तभी किसी अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, पूराघाट(मऊ)। कोपागंज थाना क्षेत्र के काछीकला के पास गुरुवार 21 नवंबर की रात हुए सड़क हादसे में 25 वर्षीय युवक राम लखन राजभर की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल एक दूसरे युवक का उपचार वाराणसी में चल रहा है।
शहरोज गांव निवासी 25 वर्षीय राम लखन राजभर बीते 21 नवंबर को शादी का कार्ड बांटकर वापस घर लौट रहे था। इसी दौरान काछीकला के पास उसकी बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। इससे वह सड़क पर गिर पड़ा और गंभीर रूप से घायल हो गया।
मौके पर मौजूद लोगों की मदद से उसे अस्पताल ले जाया गया। यहां उपचार के दौरान सोमवार की देर रात उसकी मौत हो गई। कोपागंज थानाध्यक्ष रविन्द्र नाथ राय ने बताया कि हादसे के समय मृतक ने हेलमेट नहीं पहना था।
इसके कारण सिर में गंभीर चोट लगने से उसकी जान चली गई। बाइक पर सवार दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है और उसका इलाज वाराणसी में चल रहा है। बताया जा रहा है कि राम लखन राजभर पांच भाइयों में चौथे नंबर पर था।
वह घर पर रहकर घरेलू कार्य में सहयोग करता था। परिवार पहले ही एक बड़े भाई को दुबई में सड़क दुर्घटना में खो चुका है। दोबारा हादसे में बेटे की मौत की खबर से परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है।
