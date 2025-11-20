मऊ में रोडवेज बस ने ई-रिक्शा में मारी टक्कर, तीन की मौत, सात गंभीर

जागरण संवाददाता, मऊ। आजमगढ़-मऊ मार्ग स्थित शहर कोतवाली के शीतला माता मंदिर के पास गुरुवार की सुबह लगभग साढ़े नौ बजे आजमगढ़ डिपो की अनियंत्रित तेज रफ्तार रोडवेज बस ने ई-रिक्शा में सामने से टक्कर मार दिया। इस टक्कर से ई-रिक्शा के पचखच्चे उड़ गए। इससे एक परिवार के ही तीन लोगों की मौत हो गई जबकि सात गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में पांच बच्चे शामिल हैं। घटना के बाद रोडवेज चालक मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही डीएम व एसपी ने जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों के हालात की जानकारी ली। वहीं बस में सवार सभी लोग बाल-बाल बच गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

देवरिया जनपद के सलेमपुर के रहने वाले एक ही परिवार के 10 लोग शहर कोतवाली के पहाड़पुरा फकरूदीनपुर निवासी रईस अहमद के घर वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। यहां से सभी लोग दूसरे रिश्तेदार की तबीयत खराब होने की जानकारी मिलने पर पहाड़पुरा से ई-रिक्शा से प्यारेपुरा निवासी आफताब अहमद के घर जा रहे थे।

यह यह लोग शीतला माता मंदिर के समीप ही पहुंचे थे, तभी गलत दिशा से सामने से आजमगढ़ डिपो की तेज रफ्तार अनियंत्रित रोडवेज बस आ गई। इस बीच रोडवेज बस ने ई-रिक्शा में जोरदार टक्कर मार दी। बस से टक्कर लगने की वजह से ई-रिक्शा के पचखच्चे उड़ गए। इसमें सवार लाेग सड़क पर फेंका गए। यह देख स्थानीय लोगों की भीड़ एकत्र हो गई।

सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस सहित उच्चाधिकारी मौके पर पहुंच गए। आनन-फानन में सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां पर डाक्टरों ने 30 वर्षीय शाहिन परवीन, 30 वर्षीय नूरी व 60 वर्षीय माेहजबीन को मृत घोषित कर दिया।