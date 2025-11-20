Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मऊ में रोडवेज बस ने ई-रिक्शा में मारी टक्कर, तीन की मौत, सात गंभीर

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 02:43 PM (IST)

    मऊ में आजमगढ़-मऊ मार्ग पर एक रोडवेज बस ने ई-रिक्शा को टक्कर मार दी, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई और सात घायल हो गए। मरने वाले एक ही परिवार के थे और शादी समारोह में शामिल होने आए थे। घायलों में पांच बच्चे शामिल हैं, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    आजमगढ़ डिपो की अनियंत्रित तेज रफ्तार रोडवेज बस ने ई-रिक्शा में सामने से टक्कर मार दिया।

    जागरण संवाददाता, मऊ। आजमगढ़-मऊ मार्ग स्थित शहर कोतवाली के शीतला माता मंदिर के पास गुरुवार की सुबह लगभग साढ़े नौ बजे आजमगढ़ डिपो की अनियंत्रित तेज रफ्तार रोडवेज बस ने ई-रिक्शा में सामने से टक्कर मार दिया।

    इस टक्कर से ई-रिक्शा के पचखच्चे उड़ गए। इससे एक परिवार के ही तीन लोगों की मौत हो गई जबकि सात गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में पांच बच्चे शामिल हैं। घटना के बाद रोडवेज चालक मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही डीएम व एसपी ने जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों के हालात की जानकारी ली। वहीं बस में सवार सभी लोग बाल-बाल बच गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    देवरिया जनपद के सलेमपुर के रहने वाले एक ही परिवार के 10 लोग शहर कोतवाली के पहाड़पुरा फकरूदीनपुर निवासी रईस अहमद के घर वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। यहां से सभी लोग दूसरे रिश्तेदार की तबीयत खराब होने की जानकारी मिलने पर पहाड़पुरा से ई-रिक्शा से प्यारेपुरा निवासी आफताब अहमद के घर जा रहे थे।

    यह यह लोग शीतला माता मंदिर के समीप ही पहुंचे थे, तभी गलत दिशा से सामने से आजमगढ़ डिपो की तेज रफ्तार अनियंत्रित रोडवेज बस आ गई। इस बीच रोडवेज बस ने ई-रिक्शा में जोरदार टक्कर मार दी। बस से टक्कर लगने की वजह से ई-रिक्शा के पचखच्चे उड़ गए। इसमें सवार लाेग सड़क पर फेंका गए। यह देख स्थानीय लोगों की भीड़ एकत्र हो गई।

    सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस सहित उच्चाधिकारी मौके पर पहुंच गए। आनन-फानन में सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां पर डाक्टरों ने 30 वर्षीय शाहिन परवीन, 30 वर्षीय नूरी व 60 वर्षीय माेहजबीन को मृत घोषित कर दिया।

    वहीं जिला अस्पताल में भर्ती 5 वर्षीय नाबिया, 7 वर्षीय शाहिद, 5 वर्षीय गुड़िया, 5 वर्षीय सानिया व 60 वर्षीय रफीक की हालत गंभीर होने पर रेफर कर दिया गया, जबकि 5 वर्षीय सुमैया व दक्षिणटोला थाना के बुलाकीपुरा निवासी ई-रिक्शा चालक 22 वर्षीय ई-रिक्शा चालक का इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है।