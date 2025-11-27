जागरण संवाददाता, दोहरीघाट (मऊ)। थाना क्षेत्र अंतर्गत गोंठा पावर हाउस के पास गुरुवार की शाम लगभग साढ़े चार बजे तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद डंपर चालक गाड़ी खड़ा कर फरार हो गया। पुलिस चालक को पकड़ने में जुटी है। घटना के बाद स्वजन में मातम का माहौल है। बिहार प्रांत के मुंगेर जनपद निवासी 40 वर्षीय राकेश परिवार के साथ गोरखपुर जनपद के बड़हलगंज थाना क्षेत्र के सिधुआपार में रहता था। वह गांवों में घूम-घूमकर लोगों के सील बट्टा छीनने का काम करता था।

गुरुवार की सुबह वह घर से दोहरीघाट थाना क्षेत्र में सील बट्टा छीनने के लिए आया हुआ था। शाम होने पर वह सिधुआपार जा रहा था। लगभग साढ़े चार बजे वह गोंठा पावर हाउस के पास ही पहुंचा था कि सामने से आ रहे डंपर ने टक्कर मार दी। इससे राकेश बाइक समेत डंपर के पहिये के नीचे आ गया और कुचलने से मौके पर ही मौत हो गई।