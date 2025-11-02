मऊ में ऑटो और कार की टक्कर में चार लोग घायल

जागरण संवाददाता नदवासराय (मऊ)। कोतवाली मोहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र के बाजार भातकोल में रविवार को सुबह लगभग 7:00 बजे एक गंभीर सड़क दुर्घटना हुई। मोहम्मदाबाद गोहना से नदवासराय की ओर जा रहे एक ऑटो ने एक कार में टक्कर मारने के बाद पलट गया, जिससे चार लोग बुरी तरह घायल हो गए। घायलों का इलाज एक स्थानीय चिकित्सालय में चल रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जानकारी के अनुसार, तहसील मोहम्मदाबाद गोहना के देवलास में मेला लगा हुआ था, जिसके कारण मेले में भारी भीड़ थी। प्रशासन ने बकुल बाजार से रूट डायवर्जन करते हुए घोसी की ओर जाने वाली गाड़ियों को कोइरियापार के रास्ते भेजा।

बाजार भातकोल में भीड़भाड़ के बावजूद, मोहम्मदाबाद गोहना से तेज गति से आ रहा ऑटो कई चार पहिया वाहनों से हल्की टक्कर मारते हुए भातकोल बाजार में पहुंचा। वहां, ऑटो चालक ने विपरीत दिशा में आ रही एक कार, जिसका नंबर यूं पी 16 जेड 4624 था, से जोरदार टक्कर मारी, जिसके परिणामस्वरूप ऑटो पलट गया।

ऑटो में सवार चार लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इनमें मंजू, जो भिखारीपुर की निवासी हैं, को सिर में गंभीर चोट आई है। अन्य घायलों में पिंटू चौहान (तिघरा टांडियाव), जयंत कुमार (हमीदपुर नदवासराय) और नैमूल हक खान (नदवासराय) शामिल हैं। सभी घायलों का उपचार स्थानीय चिकित्सालय में किया जा रहा है।