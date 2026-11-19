जागरण संवाददाता, मऊ। पेंशनरों को अब जीवन प्रमाण-पत्र जमा करने के लिए अनावश्यक भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की सुविधा को बढ़ावा देने के लिए पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल द्वारा गुरुवार को मऊ में प्रशिक्षण एवं जागरूकता शिविर आयोजित किया गया।

डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अभियान-5.0 के तहत आयोजित शिविर में 38 पेंशनरों के डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र तैयार कर जारी किए गए। वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधक राजेश कुमार के नेतृत्व में लेखा विभाग ने पेंशनरों को डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र बनाने की पूरी प्रक्रिया समझाई। उन्हें आवश्यक तकनीकी जानकारी देने के साथ प्रमाण-पत्र बनाते समय आने वाली समस्याओं के समाधान के तरीके भी बताए गए।