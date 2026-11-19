जागरण संवाददाता, लखनऊ। अटल आवासीय विद्यालय सिठौली कला मोहनलालगंज में शैक्षिक सत्र 2027-28 के लिए कक्षा छह व नौ में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो रही है। 20 नवंबर से आफलाइन और आनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। कक्षा छह में 140 और कक्षा नौ में आठ सीटों पर प्रवेश मिलेगा। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख पांच जनवरी 2027 तय की गई है।

अपर श्रमायुक्त लखनऊ क्षेत्र कल्पना श्रीवास्तव ने बताया, विद्यालय में लखनऊ मंडल के छह जिलों लखनऊ, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव और हरदोई के पात्र बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। इसमें उत्तर प्रदेश भवन व अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत तीन वर्ष की सदस्यता अवधि पूरी कर चुके पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चे आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा कोविड-19 महामारी के दौरान निराश्रित हुए बच्चों और मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के पात्र बच्चों को भी प्रवेश का अवसर मिलेगा।