लखनऊ में पीपा पुल का दौर होगा खत्म: अब 54 करोड़ से गोमती नदी पर बनेगा दो लेन सेतु, 2027 में फर्राटा भरेंगे वाहन
पुराने लखनऊ में गोमती नदी पर 54 करोड़ की लागत से दो लेन का नया सेतु बन रहा है, जो पीपे वाले पुल की जगह लेगा। यह सेतु फरवरी 2027 तक तैयार होकर मार्च में खुलेगा।
HighLights
गोमती नदी पर 54 करोड़ की लागत से नया सेतु।
पीपे वाले पुल की जगह लेगा, दो लेन का निर्माण।
फरवरी 2027 तक तैयार, मार्च में लोगों के लिए खुलेगा।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। पुराने लखनऊ में पीपे वाले पुल को हटाकर नया सेतु बनाया जा रहा है, सेतु लगभग बनकर तैयार है। अब इधर से उधर जाने के लिए लोगों को छह से आठ किलोमीटर घूमकर नहीं जाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम मेहंदी घाट के निकट, गोमती नदी पर दो लेन सेतु का निर्माण करवा रहा है। जो अस्सी प्रतिशत तैयार है।
जून 2027 तक काम खत्म करने की तिथि निर्धारित की गई है लेकिन काम फरवरी 2027 तक पूरा करने का दावा किया जा रहा है और मार्च 2027 में इसे आम जन के लिए खोल दिया जाएगा। अभी तक यहां बरसात के दौरान जलस्तर बढ़ जाता था और फिर पीपे वाले पुल को भी हटा दिया जाता था। इससे स्थानीय लोगों को परेशानी होती थी। अब नए सेतु बनने से दो लाख से अधिक आबादी को राहत मिलेगी।
सेतु निगम अधिकारियों के मुताबिक 54 करोड़ की लागत से छह सौ मीटर यह सेतु गोमती नदी पर बनाया जा रहा है। साल के चार माह जलस्तर बढ़ने के कारण लोगों को पक्के वाले पुल से होकर आना जाना पड़ता था। इससे स्थानीय लाेगों को काफी चलना पड़ रहा था।
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सेतु शुरू होने के बाद चौक, ठाकुरगंज आदि क्षेत्र से पुरनिया एवं आइआइएम रोड आदि क्षेत्र में आने-जाने के लिए सुगम एवं सुलभ यातायात उपलब्ध हो जाएगा। अभी तक पीपे वाले पुल से भारी वाहन नहीं निकल पाते थे, अब दो लेन का सेतु बन जाने से हल्के व भारी वाहन भी आ जा सकेंगे।