जागरण संवाददाता, लखनऊ। पुराने लखनऊ में पीपे वाले पुल को हटाकर नया सेतु बनाया जा रहा है, सेतु लगभग बनकर तैयार है। अब इधर से उधर जाने के लिए लोगों को छह से आठ किलोमीटर घूमकर नहीं जाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम मेहंदी घाट के निकट, गोमती नदी पर दो लेन सेतु का निर्माण करवा रहा है। जो अस्सी प्रतिशत तैयार है।

जून 2027 तक काम खत्म करने की तिथि निर्धारित की गई है लेकिन काम फरवरी 2027 तक पूरा करने का दावा किया जा रहा है और मार्च 2027 में इसे आम जन के लिए खोल दिया जाएगा। अभी तक यहां बरसात के दौरान जलस्तर बढ़ जाता था और फिर पीपे वाले पुल को भी हटा दिया जाता था। इससे स्थानीय लोगों को परेशानी होती थी। अब नए सेतु बनने से दो लाख से अधिक आबादी को राहत मिलेगी।