राज्य ब्यूरो, लखनऊ। विधान सभा चुनाव करीब आते ही विधायक अपने क्षेत्रों की सड़कों को दुरुस्त कराने में जुट गए हैं। उनके प्रस्तावों पर शासन ने नवीनीकरण अवधि से पहले ही अधिक क्षतिग्रस्त हुईं 179 विधान सभा क्षेत्रों की 3247 सड़कों की विशेष मरम्मत को स्वीकृति दी है।

इन सड़कों का काम कराने पर 834.26 करोड़ रुपये खर्च होंगे। काम जल्द शुरू होगा। इसके अलावा 40 लाख रुपये से अधिक लागत वाली 366 सड़कों की विशेष मरम्मत की फाइल भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास स्वीकृति के लिए भेजी गई है।



विशेष मरम्मत के लिए स्वीकृत सड़कों का काम जल्द शुरू कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। स्वीकृत सड़कों में आगरा जिले की 78, मथुरा की 29, मैनपुरी की 35, अलीगढ़ की 87, एटा की 83, कासगंज की 46, हाथरस की 46, अमेठी की 27, अंबेडकरनगर की पांच, अयोध्या की 64, बाराबंकी की 37, सुल्तानपुर की तीन तथा आजमगढ़ जिले की 21 सड़कों की विशेष मरम्मत की योजना स्वीकृत की गई है।