राज्य ब्यूरो, लखनऊ। आयुष्मान कार्डधारकों को बेहतर इलाज के लिए अब अधिक अस्पतालों का विकल्प मिल सकेगा। इसके लिए जल्द ही आयुष्मान गुणवत्ता यात्रा शुरू की जाएगी। इसके तहत राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएच) से प्रमाणित अस्पतालों को आयुष्मान भारत योजना से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

वहीं, योजना में पहले से सूचीबद्ध 3500 सामान्य अस्पतालों की कमियां दूर कराकर उन्हें एनएबीएच प्रमाणन प्राप्त करने के लिए तैयार किया जाएगा। इससे कार्डधारकों को बेहतर चिकित्सा सुविधाओं वाले अस्पतालों में उपचार का अवसर मिल सकेगा। स्टेट एजेंसी फार काम्प्रिहेंसिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज (साचीज) की मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्चना वर्मा ने बताया कि नागरिकों को अधिक सुलभ और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए यह पहल की गई है। सूचीबद्ध होने के लिए किया जाएगा आमंत्रित विशेषज्ञ चिकित्सकों का दल ऐसे अस्पतालों की पहचान करेगा, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप चिकित्सा सेवाएं विकसित की हैं, लेकिन अभी तक आयुष्मान भारत योजना से नहीं जुड़े हैं। ऐसे अस्पतालों को योजना में सूचीबद्ध होने के लिए साचीज की ओर से आमंत्रित किया जाएगा।

अर्चना ने बताया कि आयुष्मान गुणवत्ता यात्रा के तहत अस्पतालों, चिकित्सा विशेषज्ञों और संबंधित संस्थाओं के साथ संवाद किया जाएगा। जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से अस्पताल प्रबंधन को बताया जाएगा कि गुणवत्ता प्रमाणन केवल औपचारिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इससे मरीजों की सुरक्षा, उपचार व्यवस्था और अस्पतालों की कार्यप्रणाली बेहतर होती है।