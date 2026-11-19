संवाद सूत्र, गोंडा। दो साल से अधिक पुराने जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र के पंजीकरण के लिए अब प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश जरूरी होगा। जरूरतमंदों को प्रमाणपत्र आसानी से और जल्दी मिल सके, इसके लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित सिंह ने आदेश जारी किया है। आवेदन संबंधित थाना क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र वाले मजिस्ट्रेट की अदालत में करना होगा।

जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम 2026 एक अक्टूबर से देशभर में लागू है। इसके तहत देर से पंजीकरण की प्रक्रिया बदली गई है। एक साल बाद और दो साल के भीतर पंजीकरण के लिए संबंधित क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट या उनके अधिकृत एसडीएम अथवा कार्यकारी मजिस्ट्रेट का आदेश जरूरी होगा। दो साल से अधिक देरी होने पर प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश अनिवार्य है।