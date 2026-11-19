राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मतदाता सूची में महिलाओं की ‘हिस्सेदारी’ बढ़ाने के लिए अब घर-घर उनकी तलाश होगी। प्रदेश की अनुमानित आबादी के अनुपात में मतदाता सूची में 2.58 करोड़ मतदाताओं की कमी है। इनमें 1.64 करोड़ महिलाएं हैं। महिलाओं की कमी चुनाव आयोग के लिए चुनौती बन गई है। इसे दूर करने के लिए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) के दौरान महिला मतदाताओं को जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।

प्रदेश की वर्तमान में अनुमानित जनसंख्या में प्रति एक हजार पुरुषों पर 922 महिलाएं हैं, लेकिन मतदाता सूची में यह अनुपात घटकर 840 रह गया है। यानी आबादी के अनुपात में हर एक हजार पुरुषों पर 82 महिलाएं मतदाता सूची में कम हैं।

वर्तमान मतदाता सूची में 13.58 करोड़ मतदाता हैं। इनमें 7.38 करोड़ पुरुष और 6.20 करोड़ महिलाएं शामिल हैं। महिला मतदाताओं की इस खाई को पाटने के लिए चुनाव आयोग अब सरकारी तंत्र के साथ सामाजिक संगठनों की भी मदद लेगा।