जागरण संवाददाता, मऊ। दक्षिणटोला थाना क्षेत्र के रामपुर चकिया के पास बुधवार की रात लगभग 10 बजे पुलिस मुठभेड़ में 25 हजार रुपये का इनामी बदमाश सफीउद्दीन उर्फ छोटू घायल हो गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वह रानीपुर थाना क्षेत्र के खुरहट गांव का निवासी है।

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपित के कब्जे से एक अवैध तमंचा, दो जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस, मोबाइल और नकदी बरामद हुई है। वह दक्षिणटोला थाने में दर्ज बाइक चोरी और धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं के मुकदमे में वांछित था।