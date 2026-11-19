जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। ग्राहक सेवा केंद्र संचालक से दो लाख 70 हजार रुपये व लैपटाप लूटने वाले तीन बदमाश पुलिस से मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिए गए।तीनों के पैरों में गोली लगी है।

इन पर पहले से ही लूट व चोरी की कई प्राथमिकी दर्ज हैं। पुवायां के पटई गांव निवासी पवन कुमार का महुआ पाठक गांव के पास ग्राहक सेवा केंद्र है। सोमवार रात वह केंद्र से घर जा रहे थे। रास्ते में बाइक सवार बदमाशों ने रुपये व लैपटाप लूट लिया था। एसपी ने एसओजी समेत पांच टीमें लगाई थी।