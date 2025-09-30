मऊ में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़, एक के पैर में गोली लगी, तीन गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, मऊ। मुहम्मदाबाद गोहाना क्षेत्र में टंडवा सौसरवा रोड पर मंगलवार की भोर में 3:15 बजे प पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश को बाएं पैर में गोली लगी है। जबकि तीन मौके से पकड़े गए हैं।

बदमाशों पर मुहम्मदाबाद गोहना कोतवाली क्षेत्र में चकजाफरी गांव में विगत 23 सितंबर को लघु बैंक शाखा में लूट का आरोप है। घायल बदमाश पर विभिन्न थाना क्षेत्र में 14 मुकदमे दर्ज हैं।

बदमाशों के पास से दो तमंचा लूट में प्रयुक्त 2 बाइक और लूट का 19 हजार 200 रुपया बरामद हुआ है। एक बदमाश गाजीपुर जनपद का रहने वाला है। घायल बदमाश राजन यादव सराय लखंसी थाना क्षेत्र के कोटवा गांव का रहने वाला है। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।