मऊ में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़, एक के पैर में गोली लगी, तीन गिरफ्तार

मऊ में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़, एक के पैर में गोली लगी, तीन गिरफ्तार
मऊ के मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी और तीन पकड़े गए। इन बदमाशों पर चकजाफरी गांव में लघु बैंक शाखा में लूट का आरोप है। घायल बदमाश राजन यादव है जिस पर पहले से 14 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने बदमाशों से तमंचे लूट में प्रयुक्त बाइक और 19 हजार 200 रुपये बरामद किए हैं।
जागरण संवाददाता, मऊ। मुहम्मदाबाद गोहाना क्षेत्र में टंडवा सौसरवा रोड पर मंगलवार की भोर में 3:15 बजे प पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश को बाएं पैर में गोली लगी है। जबकि तीन मौके से पकड़े गए हैं।
बदमाशों पर मुहम्मदाबाद गोहना कोतवाली क्षेत्र में चकजाफरी गांव में विगत 23 सितंबर को लघु बैंक शाखा में लूट का आरोप है। घायल बदमाश पर विभिन्न थाना क्षेत्र में 14 मुकदमे दर्ज हैं।
बदमाशों के पास से दो तमंचा लूट में प्रयुक्त 2 बाइक और लूट का 19 हजार 200 रुपया बरामद हुआ है। एक बदमाश गाजीपुर जनपद का रहने वाला है। घायल बदमाश राजन यादव सराय लखंसी थाना क्षेत्र के कोटवा गांव का रहने वाला है। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।