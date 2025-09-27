रामलीला मंचन के दौरान मिला मांस का टुकड़ा, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर संभाला मोर्चा
मऊ जिले में शुक्रवार की शाम कोपागंज में रामलीला मंचन के दौरान मांस का टुकड़ा मिलने से विवाद हो गया। लोगों ने मंचन रोक दिया जिससे कार्यक्रम बाधित हुआ। पुलिस ने हस्तक्षेप करके मामले को शांत कराया और मांस के टुकड़े को हटवाया। जिसके बाद रामलीला का मंचन दोबारा शुरू हो सका।
जागरण संवाददाता, पूराघाट (मऊ)। कोपागंज नगर पंचायत क्षेत्र के ओड़ियाना बाजार स्थित राजगद्दी मैदान में शुक्रवार की रात चल रही रामलीला के मंचन के दौरान मांस का टुकड़ा मिलने से खलबली मच गई। इसकी वजह से आधे घंटे तक रामलीला का मंचन प्रभावित रहा। पुलिस प्रशासन ने किसी तरह समझा-बुझाकर रामलीला प्रारंभ कराया।
ओड़ियाना बाजार में रामलीला चल रहा था। इसी दौरान बगल में मांस का टुकड़ा दिखाई दिया। इसे लेकर लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया। किसी अराजक तत्व के शरारती कृत्य से नाराज लोगों ने रामलीला का मंचन रोकवा दिया। किसी ने तत्काल की इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर चौकी प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए।
इस दौरान भीड़ आक्रोशित हो गई। पुलिस को गुस्से का सामना करना पड़ा। पुलिस और स्थानीय लोगों की काफी मशक्कत के बाद मांस के टुकड़े को हटाया गया। तब जाकर रामलीला का मंचन पुनः शुरू हो सका। थानाध्यक्ष रवींद्र नाथ राय ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला शरारत का नहीं प्रतीत हो रहा है। कोई कुत्ता मांस का टुकड़ा मुंह में दबाकर वहां छोड़ गया था। मांस को हटाकर रामलीला कार्यक्रम को पुनः प्रारंभ करा दिया गया है। शांति व्यवस्था कायम है।
