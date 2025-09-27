मऊ ज‍िले में शुक्रवार की शाम कोपागंज में रामलीला मंचन के दौरान मांस का टुकड़ा मिलने से विवाद हो गया। लोगों ने मंचन रोक दिया जिससे कार्यक्रम बाधित हुआ। पुलिस ने हस्तक्षेप करके मामले को शांत कराया और मांस के टुकड़े को हटवाया। जिसके बाद रामलीला का मंचन दोबारा शुरू हो सका।

जागरण संवाददाता, पूराघाट (मऊ)। कोपागंज नगर पंचायत क्षेत्र के ओड़ियाना बाजार स्थित राजगद्दी मैदान में शुक्रवार की रात चल रही रामलीला के मंचन के दौरान मांस का टुकड़ा मिलने से खलबली मच गई। इसकी वजह से आधे घंटे तक रामलीला का मंचन प्रभावित रहा। पुलिस प्रशासन ने किसी तरह समझा-बुझाकर रामलीला प्रारंभ कराया।

ओड़ियाना बाजार में रामलीला चल रहा था। इसी दौरान बगल में मांस का टुकड़ा दिखाई दिया। इसे लेकर लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया। किसी अराजक तत्व के शरारती कृत्य से नाराज लोगों ने रामलीला का मंचन रोकवा दिया। किसी ने तत्काल की इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर चौकी प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए।