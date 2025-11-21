Language
    Mau News: छत्तीसगढ़ में ट्रेन से कटकर मऊ निवासी युवक की मौत, ट्रेन में चढ़ते समय हुआ हादसा

    By Anant Pratap Azad Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 02:16 PM (IST)

    छत्तीसगढ़ में एक हृदयविदारक घटना घटी, जिसमें मऊ के एक युवक की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। यह दुखद हादसा तब हुआ जब वह चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास कर रहा था। संतुलन बिगड़ने के कारण वह ट्रेन के नीचे आ गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिवार को सूचित कर दिया गया है।

    संकटा लाल : फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, मुहम्मदाबाद गोहना (मऊ)। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम कोठिया निवासी 32 वर्षीय संकटा लाल की रायपुर (छत्तीसगढ़) में गुरुवार रात लगभग नौ बजे ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। रायपुर रेलवे प्रशासन ने घटना की सूचना मृतक के स्वजन को दी।

    घटना के बाद कोठियां गांव में मातम का माहौल है। मृतक अपने माता-पिता का इकलौता पुत्र था। घर के कमाऊ सदस्य की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।

    संकटा लाल पिछले कई वर्षों से छत्तीसगढ़ में प्राइवेट नौकरी कर रहा था। गुरुवार को छुट्टी लेकर अपने घर कोठिया आने के लिए रायपुर रेलवे स्टेशन पहुंचा था। यहां उसे नौतनवा एक्सप्रेस पकड़नी थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार प्लेटफार्म पर भीड़ अधिक थी और ट्रेन आने पर धक्का-मुक्की के बीच उनका पैर फिसल गया।

    संतुलन बिगड़ने से वह नीचे गिर पड़ा और चलती ट्रेन की चपेट में आ गया। हादसा इतना भीषण था कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद प्लेटफार्म पर अफरा-तफरी मच गई। मौके पर मौजूद रेलवे कर्मियों ने शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गए।

    उधर, मौत की खबर घर पहुंचते ही स्वजन में कोहराम मच गया। मृतक अपने पीछे पत्नी पूजा, आठ वर्षीय पुत्र प्रांजल, पांच वर्षीय पुत्र कार्तिक छोड़ गया है। पिता त्रिवल्ली प्रसाद और तीनों बहनों का रो-रोकर बुरा हाल है।