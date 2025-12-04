Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मऊ में विदेश भेजने के नाम पर 2.90 लाख की ठगी, मुकदमा दर्ज क‍िया गया

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 05:58 PM (IST)

    मऊ जिले में एक व्यक्ति से विदेश भेजने के नाम पर 2.90 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित ने नौकरी दिलाने का वादा करने वाले आरोपी के खिलाफ प ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    ठग ने मोबाइल पर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी।

    जागरण संवाददाता, वलीदपुर (मऊ)। मुहम्मदाबाद गोहना कोतवाली थाना क्षेत्र के बनियापार गांव के एक बेरोजगार युवक से विदेश भेजने का झांसा देकर लगभग 2.90 लाख रुपये ठग लिए गए। एक वर्ष बीत जाने के बाद भी न तो युवक को विदेश भेजा गया और न ही उसकी राशि वापस की गई। इसके अलावा, आरोप है कि ठग ने मोबाइल पर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पीड़ित परिवार की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बनियापार निवासी महेंद्र सिंह ने बताया कि उनके पुत्र विशाल को विदेश भेजने का लालच देकर गोरखपुर जनपद के बेलीपार थाना क्षेत्र के भीटी गांव निवासी शिराज अहमद ने 10 जनवरी को बैंक खाते से 1 लाख 90 हजार रुपये और फोनपे के माध्यम से 1 लाख रुपये लिए थे।

    महेंद्र सिंह ने कहा कि एक साल बीत जाने के बाद भी न तो विदेश भेजने की प्रक्रिया पूरी की गई और न ही उनकी राशि लौटाई गई। जब उन्होंने पैसे की मांग की, तो आरोपित ने मोबाइल पर गाली-गलौज करते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी दी।

    कोतवाल केके. वर्मा ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर आरोपित के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।

    इस घटना ने क्षेत्र में सुरक्षा और विश्वास के मुद्दों को उजागर किया है। बेरोजगारी के कारण युवा वर्ग ठगी का शिकार हो रहा है, जिससे उनके भविष्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। पुलिस प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और ऐसे मामलों में तुरंत रिपोर्ट करने की सलाह दी है।

    इस प्रकार की ठगी की घटनाएं समाज में चिंता का विषय बन गई हैं। लोगों को चाहिए कि वे किसी भी प्रकार के लालच में आकर अपनी मेहनत की कमाई को न गंवाएं। ठगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है ताकि भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो सके।

    पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित को पकड़ने के प्रयास तेज कर दिए हैं। उम्मीद है कि जल्द ही न्याय मिलेगा और पीड़ित को उसकी राशि वापस मिलेगी।