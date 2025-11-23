मऊ में पड़ने लगा कोहरा, हाईवे पर बढ़ी दुर्घटनाओं की संभावना, जानें कैसा रहेगा मौसम

जागरण संवाददाता, कोपागंज मऊ। ठंड के बढ़ते प्रभाव के बीच रविवार की सुबह हाईवे और फोरलेन पर घने कोहरे ने वाहनों की गति को काफी धीमा कर दिया। जो वाहन चल रहे थे, वे कोहरे के कारण हेडलाइट जलाकर धीमी गति से रेंगते हुए नजर आए। स्थानीय लोगों का मानना है कि ठंड और घने कोहरे के संयोजन ने हाईवे और फोरलेन पर दुर्घटनाओं की संभावना को काफी बढ़ा दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पिछले कुछ दिनों में हाईवे पर वाहनों की दुर्घटनाओं में वृद्धि देखी गई है। ठंड के कारण लोगों में ठिठुरन बढ़ गई है, जिससे उनकी दिनचर्या भी प्रभावित हुई है। सुबह-सुबह हाईवे, फोरलेन और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों पर घने कोहरे के कारण वाहन चालकों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

व‍िशेषज्ञों का कहना है कि कोहरे के कारण दृश्यता में कमी आने से सड़क पर चलने वाले वाहनों के बीच टकराव की घटनाएं बढ़ सकती हैं। ऐसे में वाहन चालकों को अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। उन्हें सलाह दी जा रही है कि वे धीमी गति से चलें और हेडलाइट का सही उपयोग करें।

स्थानीय प्रशासन ने भी इस स्थिति को गंभीरता से लिया है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। ठंड के मौसम में कोहरे की स्थिति को देखते हुए, यातायात नियमों का पालन करना और सावधानी बरतना अत्यंत आवश्यक है। वहीं मौसम व‍िज्ञान‍ियों ने बताया क‍ि आगे भी मौसम की यही स्‍थ‍ित‍ि रह सकती है।