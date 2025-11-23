मऊ में पड़ने लगा कोहरा, हाईवे पर बढ़ी दुर्घटनाओं की संभावना, जानें कैसा रहेगा मौसम
मऊ जिले में कोहरा छाने लगा है, जिससे हाईवे पर दृश्यता घट गई है और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में कोहरा और घना होने की चेतावनी दी है। पुलिस प्रशासन ने वाहन चालकों से सावधानी बरतने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है।
जागरण संवाददाता, कोपागंज मऊ। ठंड के बढ़ते प्रभाव के बीच रविवार की सुबह हाईवे और फोरलेन पर घने कोहरे ने वाहनों की गति को काफी धीमा कर दिया। जो वाहन चल रहे थे, वे कोहरे के कारण हेडलाइट जलाकर धीमी गति से रेंगते हुए नजर आए। स्थानीय लोगों का मानना है कि ठंड और घने कोहरे के संयोजन ने हाईवे और फोरलेन पर दुर्घटनाओं की संभावना को काफी बढ़ा दिया है।
पिछले कुछ दिनों में हाईवे पर वाहनों की दुर्घटनाओं में वृद्धि देखी गई है। ठंड के कारण लोगों में ठिठुरन बढ़ गई है, जिससे उनकी दिनचर्या भी प्रभावित हुई है। सुबह-सुबह हाईवे, फोरलेन और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों पर घने कोहरे के कारण वाहन चालकों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।
विशेषज्ञों का कहना है कि कोहरे के कारण दृश्यता में कमी आने से सड़क पर चलने वाले वाहनों के बीच टकराव की घटनाएं बढ़ सकती हैं। ऐसे में वाहन चालकों को अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। उन्हें सलाह दी जा रही है कि वे धीमी गति से चलें और हेडलाइट का सही उपयोग करें।
स्थानीय प्रशासन ने भी इस स्थिति को गंभीरता से लिया है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। ठंड के मौसम में कोहरे की स्थिति को देखते हुए, यातायात नियमों का पालन करना और सावधानी बरतना अत्यंत आवश्यक है। वहीं मौसम विज्ञानियों ने बताया कि आगे भी मौसम की यही स्थिति रह सकती है।
ठंड और कोहरे का यह डबल अटैक न केवल लोगों की दिनचर्या को प्रभावित कर रहा है, बल्कि सड़क सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा खतरा बन गया है। सभी वाहन चालकों से अपील की जा रही है कि वे सुरक्षित यात्रा करें और किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचें।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।