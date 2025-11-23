Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक चोर के पैर में लगी गोली, दो गिरफ्तार

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 12:51 PM (IST)

    मऊ के सरायलखंसी में पुलिस और चोरों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक चोर घायल हो गया और दूसरा पकड़ा गया। ये घटना हथिनी पुल के पास हुई। पुलिस ने उनके पास से अवैध हथियार बरामद किए। ये चोर 15 नवंबर को सर्राफा दुकान में चोरी में शामिल थे, जिसका वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया था।

    prefferd source google
    Hero Image

    आरोप‍ितों से पूछताछ में पता चला कि वे फेरी के बहाने दुकानों की रेकी करते थे।

    जागरण संवाददाता, मऊ। सरायलखंसी पुलिस और सर्राफा दुकान में चोरी करने पहुंचे बदमाशों के बीच रविवार की भोर में हथिनी पुल के पास मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में एक चोर के दाहिने पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया, जबकि दूसरे चोर को झाड़ियों के बीच से घेराबंदी कर पुलिस ने पकड़ लिया। इनके पास से अवैध असलहा और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने शनिवार को इन दोनों चोरों के पांच साथियों को भी हथिनी पुल के पास से गिरफ्तार किया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    15 नवंबर को सरायलखंसी थाना क्षेत्र के सरवां बाजार स्थित एक सर्राफा दुकान में चोरी की घटना हुई थी, जिसमें सात चोरों ने शटर तोड़कर तिजोरी से नकदी चुरा ली थी। इस घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया था, जिसके आधार पर पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू की। शनिवार को पुलिस ने पांच चोरों को हथिनी पुल के पास से गिरफ्तार किया, जबकि दो चोर मौके से फरार हो गए थे। रविवार की भोर में पुलिस को जानकारी मिली कि ये दोनों चोर हथिनी पुल के पास हैं।

    पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों चोरों को घेर लिया। पुलिस को घिरा देख अवैध असलहे से फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में हरद्वारी उर्फ हरिद्वारी के दाहिने पैर में गोली लग गई। साथी के घायल होते ही दूसरा चोर झाड़ियों में छिप गया। चोरों की तरफ से फायरिंग बंद होने के बाद पुलिस ने हरद्वारी और नेमपाल को गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों के पास से पुलिस ने दो अवैध असलहे और कारतूस बरामद किए हैं।

    पूछताछ में बदमाशों ने बताया कि वे फेरी के बहाने घरों और दुकानों की रेकी करते थे। घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ज्ञात हो कि हरद्वारी पर बरेली, पीलीभीत, खीरी और शाहजहांपुर में चोरी सहित कुल 25 मुकदमे दर्ज हैं, जबकि नेमपाल पर खीरी जनपद में एक मुकदमा दर्ज है।