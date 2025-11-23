मऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक चोर के पैर में लगी गोली, दो गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, मऊ। सरायलखंसी पुलिस और सर्राफा दुकान में चोरी करने पहुंचे बदमाशों के बीच रविवार की भोर में हथिनी पुल के पास मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में एक चोर के दाहिने पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया, जबकि दूसरे चोर को झाड़ियों के बीच से घेराबंदी कर पुलिस ने पकड़ लिया। इनके पास से अवैध असलहा और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने शनिवार को इन दोनों चोरों के पांच साथियों को भी हथिनी पुल के पास से गिरफ्तार किया था।

15 नवंबर को सरायलखंसी थाना क्षेत्र के सरवां बाजार स्थित एक सर्राफा दुकान में चोरी की घटना हुई थी, जिसमें सात चोरों ने शटर तोड़कर तिजोरी से नकदी चुरा ली थी। इस घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया था, जिसके आधार पर पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू की। शनिवार को पुलिस ने पांच चोरों को हथिनी पुल के पास से गिरफ्तार किया, जबकि दो चोर मौके से फरार हो गए थे। रविवार की भोर में पुलिस को जानकारी मिली कि ये दोनों चोर हथिनी पुल के पास हैं।

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों चोरों को घेर लिया। पुलिस को घिरा देख अवैध असलहे से फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में हरद्वारी उर्फ हरिद्वारी के दाहिने पैर में गोली लग गई। साथी के घायल होते ही दूसरा चोर झाड़ियों में छिप गया। चोरों की तरफ से फायरिंग बंद होने के बाद पुलिस ने हरद्वारी और नेमपाल को गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों के पास से पुलिस ने दो अवैध असलहे और कारतूस बरामद किए हैं।