मऊ में महिला समूह गठन के नाम पर 10 लाख की ठगी, दंपती पर केस
मऊ जिले में एक दंपती पर महिला समूह बनाने के नाम पर दस लाख रुपये की ठगी का आरोप लगा है। पीड़ितों के अनुसार, दंपती ने सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का वादा करके महिलाओं से पैसे लिए और फिर गायब हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और दंपती की तलाश जारी है।
जागरण संवाददाता, वलीदपुर (मऊ)। मुहम्मदाबाद गोहना कोतवाली क्षेत्र के मडहा गांव में महिला समूह बनाने के नाम पर दर्जनों महिलाओं से ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस अधीक्षक इलामारन के आदेश पर शुक्रवार देर शाम आरोपित दंपती के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
मडहा गांव निवासी पीड़िता सायरा का आरोप है कि गांव की मखनी देवी व उसका पति रामनाथ खुद को समाजसेवी बताकर कुछ दिन पहले महिला समूह गठन की योजना का झांसा देने लगे। उन्होंने समूह में शामिल कराने के नाम पर दर्जनों महिलाओं से उनके आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक, फोटो और अन्य दस्तावेज एकत्र किए।
इसके बाद उनसे विभिन्न कागजातों पर हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान भी ले लिए।आरोप है कि दंपती ने इन दस्तावेजों का इस्तेमाल कर इंडसइंड बैंक, मुथूट फाइनेंस, सूर्योदय लिमिटेड, टाटा कैपिटल सहित कई फाइनेंस कंपनियों से महिलाओं के नाम पर करीब दस लाख रुपये का लोन ले लिया। ठगी का राज तब खुला जब कुछ महीनों बाद लोन की किस्तें जमा न होने पर फाइनेंस कंपनियों की ओर से बकाया नोटिस आने लगी।
महिलाओं को जब ठगी की जानकारी हुई तो उन्होंने दंपती से सवाल किया, लेकिन उल्टे आरोपियों ने उन्हें चुप रहने की धमकी दी। पीड़ित महिलाओं में नसीबुनिशा, सायरा, शकीरा, संजू निषाद, निशा बांसफोर, रेखा बांसफोर, रुक्मणी और मीरा शामिल हैं। सायरा के मुताबिक मामले की शिकायत स्थानीय कोतवाली में की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर उन्होंने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई।
एसपी के निर्देश पर पुलिस ने आरोपित मखनी देवी और उसके पति रामनाथ के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और धमकी सहित संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाल केके वर्मा ने बताया कि महिला समूह गठन के नाम पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।
