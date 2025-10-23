मऊ के गोंठा में ट्रैक्टर - वैगनार की आमने- सामने टक्कर, किन्नरों ने मचाया उत्पात

जागरण संवाददाता, दोहरीघाट (मऊ)। गोरखपुर वाराणसी हाइवे पर बीती रात गोठा पश्चिम मुहाल में एक गंभीर सड़क दुर्घटना हुई। इस घटना में एक ट्रैक्टर और वैगनार कार के बीच आमने-सामने की टक्कर हो गई, जिससे वैगनार के परखच्चे उड़ गए।

गनीमत यह रही कि वैगनार में सवार किन्नर बाल-बाल बच गए। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों ने किन्नरों को कार से बाहर निकाला, जिसके बाद उन्होंने नग्‍न होकर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। इस दौरान कई लोग घायल हो गए।

बुधवार की रात लगभग आठ बजे, वैगनार में सवार किन्नर बड़हलगंज गोरखपुर से आ रहे थे। जैसे ही वे गोठा पश्चिम मुहाल पहुंचे, मऊ की ओर से आ रहे ट्रैक्टर से उनकी वैगनार की टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में वैगनार के परखच्चे उड़ गए, लेकिन संयोग से उसमें सवार चार लोग, जिनमें दो किन्नर भी शामिल थे, सुरक्षित रहे। ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया।

इसके बाद किन्नरों ने नग्‍न होकर राहगीरों पर हमला करना शुरू कर दिया और उत्पात मचाने लगे। उन्होंने डब्बलू राय और मोटरसाइकिल सवार उमेश यादव को बुरी तरह पीटा और ढेलाबाजी भी की। इस दौरान प्रवीण राय की बुलेट और एक स्कूटर पर पथराव कर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया गया। जब पुलिस की गाड़ी मौके पर पहुंची, तो किन्नरों ने उस पर भी पथराव किया, जिससे पुलिस को अपनी जीप लेकर भागना पड़ा।