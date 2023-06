माफ‍िया मुख्‍तार अंसारी की आज दो अलग अलग मामलो में एमपी-एमएलए की विशेष अदालत अपर सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार चौरसिया की कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जर‍िए पेशी हुई। इसके बाद अगली सुनवाई की तारीख 7 जुलाई तय की गई है। बता दें क‍ि पंजाब की जेल से लौटने के बाद से माफ‍िया मुख्‍तार बांदा जेल में हाई स‍िक्‍योर‍िटी बैरक में बंद है।

Mau News: माफि‍या मुख्तार अंसारी की दो मामलों में हुई पेशी

मऊ, जेएनएन। एमपी-एमएलए की विशेष अदालत अपर सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार चौरसिया ने मुख्तार अंसारी की गैंगस्टर के दो मामलों में बुधवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेशी कराई। बांदा जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अदालत में मुख़्तार अंसारी पेश हुए। दक्षिणटोला थाना क्षेत्र में रामसिंह मौर्या व सिपाही सतीश कुमार दोहरे हत्याकांड के बाद लगे गैंगस्टर मामले में पिछली तारीख पर विवेचक विजय शंकर यादव का बयान दर्ज किया गया था। बुधवार को विवेचक से मुख्‍तार अंसारी के अधिवक्ता द्वारा जिरह की गई। शेष अभियुक्तों के लिए जिरह जारी करते हुए अगली तारीख 07 जुलाई के लिए नियत कर दी। दूसरा मामला धोखाधड़ी का दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का है। विधायक रहते मुख्तार अंसारी ने अपने लेटर पैड पर असलहा लाइसेंस के लिए आधा दर्जन लोगों को संस्तुति की थी। इस पर लाइसेंस जारी हुआ था। बाद में जांच में सभी के पते फर्जी पाए गए। इस मामले में मुख्तार अंसारी सहित सभी आरोपियों पर गैंगस्टर लगाया गया था। इस मामले में न्यायालय ने अगली तारीख 07 जुलाई नियत कर दी है।

