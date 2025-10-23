मऊ में तेज म्यूजिक बजाना पड़ा महंगा, पुलिस ने दर्ज किया केस

जागरण संवाददाता, मधुबन (मऊ)। लक्ष्मी-गणेश प्रतिमा विसर्जन जुलूस में तेज आवाज में म्यूजिक सिस्टम बजाने पर पुलिस ने संचालक के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही डीजे सहित ट्रैक्टर ट्राली, जनरेटर को सीज कर दिया है। इससे प्रतिमा विसर्जन जुलूस में शामिल होने वाले म्यूजिक सिस्टम संचालकों में हड़कंप मच गया है।

क्षेत्र में लक्ष्मी पूजा और दीपावली पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए पूर्व में ही शांति समिति की बैठक में पुलिस ने म्यूजिक सिस्टम संचालकों को चेतावनी दिया था कि आवाज एक निर्धारित डेसिबल के तहत ही बजाएं। इसके बावजूद कुछ संचालकों द्वारा इसका उल्लंघन किया। इस मामले काे संज्ञान लेकर पुलिस विसर्जन जुलूस में शामिल इसके आवाज पर नजर रखे हुए थी।

इसी बीच उपनिरीक्षक अशोक कुमार अपने हमराही सिपाहियों के साथ बुधवार की शाम को क्षेत्र के मिश्रौली के तरफ प्रतिमा विसर्जन जुलूस को लेकर भ्रमणशील थे। इसी दौरान मिश्रौली बंधा पर ट्रैक्टर ट्राली पर बंधा हुआ तेज आवाज में म्यूजिक सिस्टम नजर आने पर उसको सीज कर दिया है तथा उसके संचालक धीरज, मालिक क्षेत्र के अधवारा निवासी धीरज कुमार गुप्त के विरुद्ध पर्यावरण दूषित होने आदि धारा में नामजद मुकदमा दर्ज किया है।