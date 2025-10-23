Language
    मऊ में तेज म्यूजिक बजाना पड़ा महंगा, पुलिस ने दर्ज किया केस

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 03:27 PM (IST)

    मऊ जिले में एक व्यक्ति को तेज आवाज में म्यूजिक सिस्टम बजाना भारी पड़ा। सार्वजनिक स्थान पर शोर मचाने से लोगों को परेशानी हुई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। शिकायत मिलने पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए म्यूजिक सिस्टम को बंद करवाया और जांच शुरू कर दी है।

    प्रतिमा विसर्जन जुलूस में शामिल होने वाले म्यूजिक सिस्टम संचालकों में हड़कंप मच गया है।

    जागरण संवाददाता, मधुबन (मऊ)। लक्ष्मी-गणेश प्रतिमा विसर्जन जुलूस में तेज आवाज में म्यूजिक सिस्टम बजाने पर पुलिस ने संचालक के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही डीजे सहित ट्रैक्टर ट्राली, जनरेटर को सीज कर दिया है। इससे प्रतिमा विसर्जन जुलूस में शामिल होने वाले म्यूजिक सिस्टम संचालकों में हड़कंप मच गया है।

    क्षेत्र में लक्ष्मी पूजा और दीपावली पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए पूर्व में ही शांति समिति की बैठक में पुलिस ने म्यूजिक सिस्टम संचालकों को चेतावनी दिया था कि आवाज एक निर्धारित डेसिबल के तहत ही बजाएं। इसके बावजूद कुछ संचालकों द्वारा इसका उल्लंघन किया। इस मामले काे संज्ञान लेकर पुलिस विसर्जन जुलूस में शामिल इसके आवाज पर नजर रखे हुए थी।

    इसी बीच उपनिरीक्षक अशोक कुमार अपने हमराही सिपाहियों के साथ बुधवार की शाम को क्षेत्र के मिश्रौली के तरफ प्रतिमा विसर्जन जुलूस को लेकर भ्रमणशील थे। इसी दौरान मिश्रौली बंधा पर ट्रैक्टर ट्राली पर बंधा हुआ तेज आवाज में म्यूजिक सिस्टम नजर आने पर उसको सीज कर दिया है तथा उसके संचालक धीरज, मालिक क्षेत्र के अधवारा निवासी धीरज कुमार गुप्त के विरुद्ध पर्यावरण दूषित होने आदि धारा में नामजद मुकदमा दर्ज किया है।

    इस बाबत प्रभारी निरीक्षक राजीव सिंह ने बताया कि बार बार चेतावनी के बावजूद संचालक इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसे में निर्धारित डेसिबल से अधिक आवाज में म्यूजिक सिस्टम बजता हुआ पाएं जाने पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।