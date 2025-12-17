Language
    IPL Auction 2026: कौन हैं यूपी के मंगेश यादव? ज‍िसे RCB ने 5.20 करोड़ में खरीदा

    By Satya Gopal Singh Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 04:27 PM (IST)

    मंगेश यादव का चयन आईपीएल सीजन-2026 के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम में हुआ है। मंगेश तहसील के जमीन कैथवली गांव निवासी हैं। बांए हाथ के तेज गेंदब ...और पढ़ें

    Hero Image

    तेज गेंदबाज व ऑलराउंडर मंगेश यादव।- फोटो - सोशल मीड‍िया

    जागरण संवाददाता, घोसी (मऊ)। मंगेश यादव का चयन आईपीएल सीजन-2026 के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम में हुआ है। मंगेश तहसील के जमीन कैथवली गांव निवासी हैं। बांए हाथ के तेज गेंदबाज व ऑलराउंडर को आरसीबी की टीम ने  5.20 करोड़ में खरीदा है।

    आईपीएल में चयन की जानकारी मिलते ही क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई। इस 23 वर्षीय युवा खिलाड़ी के पिता रामअवध यादव मध्य प्रदेश में प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते है। यहीं पर पूरे परिवार के साथ रहते हैं। मंगेश की शिक्षा दीक्षा मध्य प्रदेश में हुई है।

    मंगेश विभिन्न टीमों के साथ जुड़कर क्रिकेट खेलते थे। बाबा होमगार्ड से रिटायर कर्मी हैं। आईपीएल में चयन की जानकारी मिलते ही स्वजन को बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। इस खुशी के मौके पर ग्राम प्रधान अमरेंद्र राजभर, पूर्व प्रधान उदयराज यादव, चंद्रिका यादव, महेंद्र यादव, प्रबंधक रामबिलास यादव, रामसमुझ यादव ने चयन पर खुशी व्यक्त किया।