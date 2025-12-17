जागरण संवाददाता, घोसी (मऊ)। मंगेश यादव का चयन आईपीएल सीजन-2026 के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम में हुआ है। मंगेश तहसील के जमीन कैथवली गांव निवासी हैं। बांए हाथ के तेज गेंदबाज व ऑलराउंडर को आरसीबी की टीम ने 5.20 करोड़ में खरीदा है।

आईपीएल में चयन की जानकारी मिलते ही क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई। इस 23 वर्षीय युवा खिलाड़ी के पिता रामअवध यादव मध्य प्रदेश में प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते है। यहीं पर पूरे परिवार के साथ रहते हैं। मंगेश की शिक्षा दीक्षा मध्य प्रदेश में हुई है।