जागरण संवाददाता, मुहम्मदाबाद गोहना (मऊ)। कस्बे के इदारतगंज मोहल्ले में स्थित शिव मंदिर का ताला तोड़कर चोर मां पार्वती की प्रतिमा में लगी सोने की नथुनी व गले का लाकेट चुरा ले गए। शुक्रवार को सुबह महिलाएं पूजा पाठ करने मंदिर में पहुंची तो ताला टूटा देखकर आवाक रह गईं। इस संबंध में पुलिस ने चोरी का केस दर्ज कर लिया है।

कस्बा में शिव मंदिर स्थित है। शुक्रवार की रात चोर मंदिर के बाहर लगे ताले को तोड़कर अंदर घुस गए और माता पार्वती की मूर्ति में लगी कीमती सोने की नथुनी व गले का लाकेट उतारकर फरार हो गए। चोरी हुए दोनों आभूषणों की कुल कीमत लगभग एक लाख रुपये बताई जा रही है। घटना का पता तब चला जब सुबह पांच बजे मोहल्ले की महिलाएं रोजाना की तरह पूजा-पाठ के लिए मंदिर पहुंचीं।

उन्होंने देखा कि माता पार्वती की नथुनी और लाकेट गायब है। तुरंत ही इसकी सूचना आस-पास के लोगों को दी गई और कुछ ही देर में बड़ी संख्या में मोहल्लेवासी मंदिर पर इकट्ठा हो गए। बाद में इस वारदात की जानकारी कोतवाली पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही सीओ शीतला प्रसाद पांडेय और कोतवाल केके वर्मा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की।

पुलिस ने मंदिर के आसपास मौजूद घरों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज में एक युवक मंदिर में प्रवेश करते और बाहर निकलते हुए दिखाई दिया। उसी आधार पर पुलिस टीम आरोपित की पहचान में जुट गई है। शिव मंदिर सेवा समिति के सदस्यों ने इस संबंध में पुलिस को लिखित तहरीर दे दी है।