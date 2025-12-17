जागरण संवाददाता, पूराघाट (मऊ)। कोपागंज थाना क्षेत्र के लैरोदोनवार में पुलिस का स्टीकर लगाकर दो बकरियां चुराने वाले तीन आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से दो बकरियां, एक चाकू व 17 हजार 900 रुपये बरामद किया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लैरो दोनवार निवासी सोनू कुमार 12 दिसंबर को दोपहर एक बजे गांव की नहर के पास पाली हुई 10 बकरियों को चरा रहा था। वह कुछ दूरी पर वह बैठा हुआ था। इसी बीच चार पहिया वाहन सवार वहां आ गए। कसारा जाने के लिए मार्ग पूछे और फिर वाहन सवार आगे बढ़े। इस दौरान खेत में चर रही दो बकरियों को वाहन में लेकर फरार हो गए।

बकरी मालिक गाड़ी का नंबर नोट कर लिया और वाहन के आगे पीछे पुलिस का स्टीकर भी लगा हुआ था। सोमवार को पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ शिकायत दर्ज कर लिया। मंगलवार को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर देईथान में तीनों अभियुक्तों को पकड़ लिया।