Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मऊ में नाबालिग नौकरानी से जबरदस्‍ती कराया निकाह, दिया बच्चे को जन्म

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 06:12 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में एक नाबालिग नौकरानी के साथ जबरदस्ती निकाह कराने और उसे बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर करने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उसे घर के मालिक ने डरा-धमकाकर निकाह करने के लिए मजबूर किया और बाद में उसने एक बच्चे को जन्म दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    पुलिस ने पाक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपित पति को गिरफ्तार कर लिया है।

    जागरण संवाददाता, पूराघाट (मऊ)। कोपागंज थाना के कुर्थीजाफरपुर नगर पंचायत क्षेत्र निवासी नाबालिग नौकरानी से जबरी निकाह कराया। निकाह के डेढ़ माह बाद नाबालिग ने जब बच्चे को जन्म दिया तो उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया। इस मामले में पुलिस ने पाक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपित पति को गिरफ्तार कर लिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कुर्थीजाफ़रपुर नगर पंचायत क्षेत्र निवासी 12 वर्षीय नाबालिग लड़की आरोपित शाह आलम के घर नौकरानी का काम करती थी। इसी दौरान युवक ने शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ कई महीनों तक शारीरिक शोषण किया। नाबालिग के विरोध करने पर आरोपित द्वारा उसे अलग-अलग तरीकों से धमकाया भी जाता था। पीड़िता ने जब यह बात परिजनों को बताई और मामला पुलिस तक पहुंचने की आशंका हुई।

    इसके बाद आरोपित शाह आलम ने दबाव में आकर एक सितंबर को नाबालिग से निकाह कर लिया। परिवार और समाज के डर से पीड़िता चुप रही और आरोपित के घर गई। इस बीच एक दिन बाद किशोरी को मायके भेज दिया गया। 25 अक्टूबर को किशोरी ने बच्चे को जन्म दी।

    इसके बाद उसके ससुराल वाले रखने को मना कर दिए। आरोप है कि लड़की को परिवार वाले मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिए। पीड़िता बच्चे के साथ थाने पहुंची और पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपित शाह आलम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और आरोपित को गिरफ्तार कर लिया।