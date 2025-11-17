जागरण संवाददाता, पूराघाट (मऊ)। कोपागंज थाना के कुर्थीजाफरपुर नगर पंचायत क्षेत्र निवासी नाबालिग नौकरानी से जबरी निकाह कराया। निकाह के डेढ़ माह बाद नाबालिग ने जब बच्चे को जन्म दिया तो उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया। इस मामले में पुलिस ने पाक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपित पति को गिरफ्तार कर लिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कुर्थीजाफ़रपुर नगर पंचायत क्षेत्र निवासी 12 वर्षीय नाबालिग लड़की आरोपित शाह आलम के घर नौकरानी का काम करती थी। इसी दौरान युवक ने शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ कई महीनों तक शारीरिक शोषण किया। नाबालिग के विरोध करने पर आरोपित द्वारा उसे अलग-अलग तरीकों से धमकाया भी जाता था। पीड़िता ने जब यह बात परिजनों को बताई और मामला पुलिस तक पहुंचने की आशंका हुई।

इसके बाद आरोपित शाह आलम ने दबाव में आकर एक सितंबर को नाबालिग से निकाह कर लिया। परिवार और समाज के डर से पीड़िता चुप रही और आरोपित के घर गई। इस बीच एक दिन बाद किशोरी को मायके भेज दिया गया। 25 अक्टूबर को किशोरी ने बच्चे को जन्म दी।