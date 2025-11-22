मऊ में फूड प्वाइजनिंग से पांच छात्राओं की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में भर्ती

जागरण संवाददाता, मऊ। बडरांव ब्लाक के कटिहारी गांव स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय इंटर कालेज छात्रावास में फूड प्वाइजनिंग से शुक्रवार को दोपहर 12 बजे पांच छात्राओं के पेट में दर्द होने लगा। इससे पांचों की तबीयत खराब होने लगी। आनन-फानन सभी को बडरांव स्थित सीएचसी पर भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होता देख डाक्टरों ने जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया।

बडरांव स्थित पंडित दीनदयाल इंटर कालेज छात्रावास में कुल 43 छात्राएं निवास कर पढ़ाई करती है। दोपहर में सबसे पहले 15 वर्षीय रिती कुमारी, 18 वर्षीय शिवानी चौहान, 16 वर्षीय श्रद्धा सिंह, 16 वर्षीय शिखा यादव, 17 वर्षीय आरती यादव ने दाल फ्राई, चावल व रोटी का सेवन की। इसका सेवन करते ही पांचों छात्राओं की तबीयत खराब हाेने लगी।

यह देख वार्डन ने आनन-फानन में अन्य बच्चों को भोजन का सेवन करने से रोक दिया। इसके बाद पांचों छात्राओं को आनन-फानन में बड़राव स्थित सीएचसी पर भर्ती कराया गया। यहां पर हालत गंभीर होते ही सभी को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। शुक्रवार की देर रात दो छात्राओं की हालत में सुधार होने के बाद छोड़ दिया गया।