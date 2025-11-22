मऊ में फूड प्वाइजनिंग से पांच छात्राओं की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में भर्ती
मऊ जिले में फूड प्वाइजनिंग के चलते पांच छात्राओं की तबीयत खराब हो गई। विद्यालय में भोजन करने के बाद छात्राओं ने पेट दर्द और उल्टी की शिकायत की, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के अनुसार, छात्राओं की हालत में सुधार हो रहा है और विद्यालय प्रशासन ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं।
जागरण संवाददाता, मऊ। बडरांव ब्लाक के कटिहारी गांव स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय इंटर कालेज छात्रावास में फूड प्वाइजनिंग से शुक्रवार को दोपहर 12 बजे पांच छात्राओं के पेट में दर्द होने लगा। इससे पांचों की तबीयत खराब होने लगी। आनन-फानन सभी को बडरांव स्थित सीएचसी पर भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होता देख डाक्टरों ने जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया।
बडरांव स्थित पंडित दीनदयाल इंटर कालेज छात्रावास में कुल 43 छात्राएं निवास कर पढ़ाई करती है। दोपहर में सबसे पहले 15 वर्षीय रिती कुमारी, 18 वर्षीय शिवानी चौहान, 16 वर्षीय श्रद्धा सिंह, 16 वर्षीय शिखा यादव, 17 वर्षीय आरती यादव ने दाल फ्राई, चावल व रोटी का सेवन की। इसका सेवन करते ही पांचों छात्राओं की तबीयत खराब हाेने लगी।
यह देख वार्डन ने आनन-फानन में अन्य बच्चों को भोजन का सेवन करने से रोक दिया। इसके बाद पांचों छात्राओं को आनन-फानन में बड़राव स्थित सीएचसी पर भर्ती कराया गया। यहां पर हालत गंभीर होते ही सभी को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। शुक्रवार की देर रात दो छात्राओं की हालत में सुधार होने के बाद छोड़ दिया गया।
इसके बाद एक को शनिवार सुबह अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। वहीं रिती कुमारी व शिवानी चौहान को जिला अस्पताल में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। इसपर जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि मामले की जांच के समिति गठित की गई है। समिति की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।