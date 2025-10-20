पीएम और सीएम योगी को क्या कहकर फंस गए लोकगीत गायक? मुकदमा दर्ज
मऊ में, चिरैयाकोट पुलिस ने भाजपा मंडल अध्यक्ष की शिकायत पर एक लोकगीत गायक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। गायक पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का आरोप है, जिससे भाजपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। पुलिस ने आरोपी के घर पर छापा मारा, लेकिन वह फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
जागरण संवाददाता, (मऊ)। चिरैयाकोट पुलिस ने पीएम और सीएम पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में भाजपा मंडल अध्यक्ष की तहरीर पर लोकगीत गायक के खिलाफ केस दर्ज किया है। मंडल महामंत्री व रानीपुर थाना मनाजीत निवासी राजकुमार दुबे ने आरोप लगाया है कि पचिश्ता गांव निवासी किशोर कुमार पगला ने मंच से पीएम व सीएम के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिससे भाजपा कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है।
पुलिस ने मुकदमा दर्जकर आरोपित के घर पर दबिश दी, लेकिन वह फरार हो गया। राजकुमार दूबे के मुताबिक बहुजन समाज पार्टी के तथाकथित नेता व गायक किशोर कुमार पगला ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अभद्र, असंवैधानिक और अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हुए मंच से लोकगीत गाया गया। प्रभारी निरीक्षक योगेश यादव ने बताया कि आरोपित को शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।