पीएम और सीएम योगी को क्या कहकर फंस गए लोकगीत गायक? मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, (मऊ)। चिरैयाकोट पुलिस ने पीएम और सीएम पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में भाजपा मंडल अध्यक्ष की तहरीर पर लोकगीत गायक के खिलाफ केस दर्ज किया है। मंडल महामंत्री व रानीपुर थाना मनाजीत निवासी राजकुमार दुबे ने आरोप लगाया है कि पचिश्ता गांव निवासी किशोर कुमार पगला ने मंच से पीएम व सीएम के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिससे भाजपा कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है।