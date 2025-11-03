Language
    मऊ में अवैध गैस रिफिलिंग के दौरान लगी आग, बाजार में मचा हड़कंप

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 02:54 PM (IST)

    मऊ के दुबारी बाजार में अवैध गैस रिफिलिंग के दौरान एक दुकान में आग लग गई। गैस रिसाव के कारण आग लगने से बाजार में हड़कंप मच गया और लोग भागने लगे। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। प्रशासन ने दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है।

    एक दुकानदार द्वारा अवैध तरीके से गैस सिलेंडर में रिफिलिंग के दौरान आग लग गई। 

    जागरण संवाददाता, मधुबन (मऊ)। थाना क्षेत्र के दुबारी बाजार स्थित काली चौराहा के निकट रविवार की देर शाम एक दुकानदार द्वारा अवैध तरीके से गैस सिलेंडर में रिफिलिंग के दौरान आग लग गई। इस घटना से वहां अफरा-तफरी मच गई और लोग इधर-उधर भागने लगे। स्थानीय लोगों और दुकानदार की सूझबूझ से आग पर काबू पा लिया गया, जिससे कोई बड़ी आर्थिक क्षति या जनहानि नहीं हुई। यह एक बड़ा हादसा होने से बाल-बाल बच गया।

    जानकारी के अनुसार, जिस दुकान में आग लगी, वहां अवैध रूप से बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में गैस रिफिलिंग का कार्य किया जा रहा था। गैस रिसाव के कारण अचानक आग लग गई, जिससे लपटें उठने लगीं। आग की लपटों को देखकर आसपास के लोगों में दहशत फैल गई और वे भागने लगे। गनीमत यह रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे एक बड़ी दुर्घटना टल गई।

    स्थानीय प्रशासन ने इस घटना के बाद दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। अवैध गैस रिफिलिंग की इस घटना ने क्षेत्र में सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता को उजागर किया है। ऐसे मामलों में लापरवाही से न केवल आर्थिक नुकसान होता है, बल्कि जान-माल का भी खतरा रहता है।

    स्थानीय लोगों ने इस घटना के बाद प्रशासन से मांग की है कि अवैध गैस रिफिलिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। इस प्रकार की घटनाएं न केवल कानून का उल्लंघन हैं, बल्कि समाज के लिए भी खतरा उत्पन्न करती हैं।