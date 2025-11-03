मऊ में अवैध गैस रिफिलिंग के दौरान लगी आग, बाजार में मचा हड़कंप

जागरण संवाददाता, मधुबन (मऊ)। थाना क्षेत्र के दुबारी बाजार स्थित काली चौराहा के निकट रविवार की देर शाम एक दुकानदार द्वारा अवैध तरीके से गैस सिलेंडर में रिफिलिंग के दौरान आग लग गई। इस घटना से वहां अफरा-तफरी मच गई और लोग इधर-उधर भागने लगे। स्थानीय लोगों और दुकानदार की सूझबूझ से आग पर काबू पा लिया गया, जिससे कोई बड़ी आर्थिक क्षति या जनहानि नहीं हुई। यह एक बड़ा हादसा होने से बाल-बाल बच गया।

जानकारी के अनुसार, जिस दुकान में आग लगी, वहां अवैध रूप से बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में गैस रिफिलिंग का कार्य किया जा रहा था। गैस रिसाव के कारण अचानक आग लग गई, जिससे लपटें उठने लगीं। आग की लपटों को देखकर आसपास के लोगों में दहशत फैल गई और वे भागने लगे। गनीमत यह रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे एक बड़ी दुर्घटना टल गई।

स्थानीय प्रशासन ने इस घटना के बाद दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। अवैध गैस रिफिलिंग की इस घटना ने क्षेत्र में सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता को उजागर किया है। ऐसे मामलों में लापरवाही से न केवल आर्थिक नुकसान होता है, बल्कि जान-माल का भी खतरा रहता है।