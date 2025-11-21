यातायात नियम का पालन नहीं करने पर ई-रिक्शा होगा जब्त, ओवरलोडिंग पर भी रहेगी प्रशासन की नजर

जागरण संवाददाता, मऊ। शहर के शीतला माता मंदिर के समीप रोडवेज बस व ई-रिक्शा की टक्कर में तीन लोगों की मौत होने के बाद शुक्रवार को जीवन राम छात्रावास मैदान में अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने ई-रिक्शा चालकों संग बैठक की। इसमें आम जनता की सुरक्षा को लेकर यातायात व्यवस्था सुगम बनाने और दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर चर्चा की गई।

इस दौरान एएसपी ने कहा कि ई-रिक्शा चालक यातायात नियमों का पालन करें। यात्रियों को बैठकर सुरक्षित तरीके से चले। कहा कि ई-रिक्शा पर चालक सहित कुल पांच लोग ही चलेंगे। साथ ही ई-रिक्शा का संचालन निर्धारित रूट पर ही किया जाएगा।