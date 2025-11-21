Language
    यातायात नियम का पालन नहीं करने पर ई-रिक्शा होगा जब्त, ओवरलोडिंग पर भी रहेगी प्रशासन की नजर

    By Satya Gopal Singh Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 10:11 PM (IST)

    मऊ में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले ई-रिक्शा चालकों के खिलाफ प्रशासन सख्त हो गया है। नियमों का पालन न करने और ओवरलोडिंग करने पर ई-रिक्शा जब्त किए जाएंगे। यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है।

    यातायात नियम का पालन नहीं करने पर ई-रिक्शा होगा जब्त।

    जागरण संवाददाता, मऊ। शहर के शीतला माता मंदिर के समीप रोडवेज बस व ई-रिक्शा की टक्कर में तीन लोगों की मौत होने के बाद शुक्रवार को जीवन राम छात्रावास मैदान में अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने ई-रिक्शा चालकों संग बैठक की। इसमें आम जनता की सुरक्षा को लेकर यातायात व्यवस्था सुगम बनाने और दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर चर्चा की गई।

    इस दौरान एएसपी ने कहा कि ई-रिक्शा चालक यातायात नियमों का पालन करें। यात्रियों को बैठकर सुरक्षित तरीके से चले। कहा कि ई-रिक्शा पर चालक सहित कुल पांच लोग ही चलेंगे। साथ ही ई-रिक्शा का संचालन निर्धारित रूट पर ही किया जाएगा।

    बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के ई-रिक्शा चलाने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। साथ ही ओवरलोडिंग, तेज रफ्तार, गलत दिशा में ड्राइविंग व यातायात नियमों का उल्लघंन करने वालों का ई-रिक्शा जब्त कर लिया जाएगा।

    उन्होंने कहा कि सड़क पर ई-रिक्शा चलाते समय सभी कागजात अपने पास जरूर सके। सड़क दुर्घटना नियमों का पालन नहीं करने की वजह से लगातार बढ़ रही है।

    इसको रोकने के लिए सभी को नियमों का पालन करना होगा। नियमों का पालन नहीं करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। इस मौके पर सीओ अंजनी कुमार पांडेय, शहर कोतवाल अनिल कुमार सिंह उपस्थित रहे।