जागरण संवाददाता, दोहरीघाट (मऊ)। दो हरियों की पावन भूमि दोहरीघाट में कार्तिक पूर्णिमा पर लगने वाला ऐतिहासिक एवं पौराणिक मेला आज भी सरकारी दर्जे की बाट जोह रहा है। लाखों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस मेले को ददरी मेले की तर्ज पर राजकीय मेला घोषित करने की मांग वर्षों से उठ रही है, लेकिन जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के चलते यह मांग अब तक पूरी नहीं हो सकी है।

नगर पंचायत ने मेले को सरकारी दर्जा दिलाने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा था, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय से फाइल इस आपत्ति के साथ वापस कर दी गई कि इसमें राजस्व विभाग व पुलिस प्रशासन की रिपोर्ट संलग्न नहीं है।

शासन लेवल पर कार्रवाई का इंतजार अधिशासी अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि शासन की ओर से लगाई गई आपत्तियों का निस्तारण कर फाइल दोबारा जिलाधिकारी को भेज दी गई है। अब शासन स्तर से होने वाली कार्रवाई का इंतजार है। मां सरयू के उत्तरायणी तट पर लगने वाले इस मेले में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर देश के कोने-कोने से लाखों श्रद्धालु रामघाट, रामजानकी घाट व गौरीशंकर घाट पर स्नान करने पहुंचते हैं। स्नान पर्व से एक दिन पहले ही श्रद्धालुओं का जुटना शुरू हो जाता है।

मंदिरों व धर्मशालाओं में रात गुजारने के बाद भोर में श्रद्धालु सरयू में आस्था की डुबकी लगाते हैं। इसके बावजूद घाटों की बदहाल स्थिति, सफाई व प्रकाश व्यवस्था श्रद्धालुओं की आस्था के अनुरूप नहीं है। नगर पंचायत अपने सीमित संसाधनों से व्यवस्थाएं संभालने को विवश है।