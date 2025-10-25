दीवाली के बाद वापसी के लिए रेल यात्रियों को करनी पड़ रही मशक्कत, आरक्षण टिकट के लिए हो रहे परेशान

जागरण संवाददाता, मुहम्मदाबाद गोहना (मऊ)। रेलवे स्टेशन पर छठ महापर्व को लेकर श्रद्धालुओं का विभिन्न प्रदेशों से अपने-अपने घरों के लिए आगमन तो हो रहा है। लेकिन वापस जाने के लिए भी रेल आरक्षण टिकट के न मिलने के कारण काफी परेशान है। शनिवार को रेलवे स्टेशन पर दर्जनों की संख्या में विभिन्न प्रदेशों में रोजी-रोटी के सिलसिले में रहते हैं और छठ महापर्व को लेकर आते है। जिन्हें जाने के लिए स्थानीय रेलवे स्टेशन पर पहुंचे लेकिन ज्यादातर ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट अथवा कई ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट टिकट भी नहीं मिलने के कारण यात्री काफी चिंतित है।

यात्रियों का कहना है कि रेल विभाग द्वारा सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश बिहार एवं पूर्वांचल के क्षेत्र में विशेष ट्रेन चलनी चाहिए। लेकिन इस तरफ न चलकर अन्य प्रदेशों में ज्यादातर विशेष ट्रेन चलाई गई है। जिसके चलते हम लोगों को दिक्कत हो रही है।

रेल यात्री मनोज कुमार, आशीष, संजय ,मिथिलेश कुमार ,सतीश चंद्र, आदि का कहना है कि हम लोगों को वापस कोलकाता अथवा दिल्ली जाना है लेकिन छठ के बाद किसी ट्रेन में कोई टिकट नहीं है। वरिष्ठ आरक्षण लिपिक विजय कुमार प्रजापति का कहना है कि रेल विभाग द्वारा अतिरिक्त ट्रेनों में कोच भी बढ़ाए गए हैं।