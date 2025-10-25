Language
    दीवाली के बाद वापसी के लिए रेल यात्रियों को करनी पड़ रही मशक्कत, आरक्षण टिकट के लिए हो रहे परेशान

    By Anant Pratap Azad Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 05:37 PM (IST)

    दीवाली की छुट्टियों के बाद घर वापसी कर रहे रेल यात्रियों को आरक्षण टिकट के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। ट्रेनों में भारी भीड़ के कारण कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल हो गया है। तत्काल टिकट के लिए भी लंबी कतारें लगी हैं और वेटिंग लिस्ट की समस्या भी बनी हुई है। रेलवे अतिरिक्त कोच लगाकर स्थिति को सामान्य करने का प्रयास कर रहा है।

    रेल यात्रियों को वापसी के लिए आरक्षण टिकट न मिलने से सभी परेशान

    जागरण संवाददाता, मुहम्मदाबाद गोहना (मऊ)। रेलवे स्टेशन पर छठ महापर्व को लेकर श्रद्धालुओं का विभिन्न प्रदेशों से अपने-अपने घरों के लिए आगमन तो हो रहा है। लेकिन वापस जाने के लिए भी रेल आरक्षण टिकट के न मिलने के कारण काफी परेशान है। शनिवार को रेलवे स्टेशन पर दर्जनों की संख्या में विभिन्न प्रदेशों में रोजी-रोटी के सिलसिले में रहते हैं और छठ महापर्व को लेकर आते है। जिन्हें जाने के लिए स्थानीय रेलवे स्टेशन पर पहुंचे लेकिन ज्यादातर ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट अथवा कई ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट टिकट भी नहीं मिलने के कारण यात्री काफी चिंतित है।

    यात्रियों का कहना है कि रेल विभाग द्वारा सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश बिहार एवं पूर्वांचल के क्षेत्र में विशेष ट्रेन चलनी चाहिए। लेकिन इस तरफ न चलकर अन्य प्रदेशों में ज्यादातर विशेष ट्रेन चलाई गई है। जिसके चलते हम लोगों को दिक्कत हो रही है।

    रेल यात्री मनोज कुमार, आशीष, संजय ,मिथिलेश कुमार ,सतीश चंद्र, आदि का कहना है कि हम लोगों को वापस कोलकाता अथवा दिल्ली जाना है लेकिन छठ के बाद किसी ट्रेन में कोई टिकट नहीं है। वरिष्ठ आरक्षण लिपिक विजय कुमार प्रजापति का कहना है कि रेल विभाग द्वारा अतिरिक्त ट्रेनों में कोच भी बढ़ाए गए हैं।

    लेकिन इस छठ महापर्व पर यात्रियों को लेकर काफी लोग परेशान हैं। हम लोग का उद्देश्य है कि प्रत्येक यात्रियों को रेल आरक्षण टिकट मिले। भारी भीड़ के चलते यात्रियों के सफर करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।