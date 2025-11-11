Delhi Blast: दिल्ली ब्लास्ट के बाद सड़क पर उतरे SP, लोगों को किया गया अलर्ट 

जागरण संवाददाता, मऊ। दिल्ली के लाल किला के पास ब्लास्ट के बाद पुलिस महकमा अलर्ट हो गया है। शासन की तरफ से अलर्ट जारी करने के बाद देर रात तक सार्वजनिक स्थान रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड सहित विभिन्न प्रमुख स्थानों पर चेकिंग की गई। सुरक्षा की जांच करने एसपी इलामारन स्वयं भारी पुलिस बल के साथ उतर कर चेकिंग किए।

एसपी ने रात में रेलवे स्टेशन और रोडवेज परिसर में खड़ी वाहनों की जांच की। साथ ही परिसर में मौजूद लोगों से पूछताछ की। साथ ही एसपी के निर्देश पर सोमवार की सुबह रेलवे स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ ने चेकिंग अभियान चलाया।

साथ ही परिसर के बाहर कोतवाल अनिल सिंह ने चेकिंग की। जीआरपी और आरपीएफ की टीम ने स्टेशन से गुजरने वाली एक-एक ट्रेनों का निरीक्षण किया। साथ ही लाउडस्पीकर से लोगों को सावधान रहने की हिदायत दी। कहा कि किसी भी प्रकार के लावारिस सामन की आशंका होने पर तत्काल सुरक्षा बलों को जानकारी दें।

एसपी इलामारन ने कहा कि दिल्ली में ब्लास्ट के बाद अलर्ट जारी किया है। इसी के एहतियात चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। कहा कि किसी प्रकार के वाहन आप के दुकान या घर के सामने लंबे समय से खंडे हो और उसकी जानकारी नहीं मिल रही हो तो तत्काल पुलिस को सूचित करें।