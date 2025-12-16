25 हजार रुपये घूस लेते रंगे हाथ दबोचा गया पीसीएफ का क्लर्क, गोरखपुर की टीम की कार्रवाई से मची खलबली
उप्र सतर्कता अधिष्ठान गोरखपुर की टीम ने शहर कोतवाली के भींटी चौराहे से मंगलवार की शाम को लगभग साढ़े पांच बजे पीसीएफ के लिपिक को 25 हजार रुपये रिश्वत ल ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मऊ। उप्र सतर्कता अधिष्ठान गोरखपुर की टीम ने शहर कोतवाली के भींटी चौराहे से मंगलवार की शाम को लगभग साढ़े पांच बजे पीसीएफ के लिपिक को 25 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोच लिया। इसके बाद अपने साथ लेकर चली गई। टीम की इस कार्रवाई से विभाग में खलबली मच गई।
कोपागंज थाना के इंदारा गांव निवासी व भीटी पीएसएफ धान क्रय केंद्र प्रभारी शौकत अली ने फिंगर मशीन खराब होने पर जिला प्रबंधक पीसीएफ से दूसरी मशीन और जूट बोरा की मांग की थी। इस पर जिला प्रबंधक ने लखनऊ जनपद के गोसाईगंज थाना के निवातिनपुरवा निवासी पीसीएफ लिपिक राम मिलन यादव से मिलकर मशीन व जूटा का बोरा लेने की बात कही।
लिपिक ने फिंगर प्रिंट मशीन और जूट का बोरा उपलब्ध कराने के लिए क्रय केंद्र प्रभारी से 25 हजार रुपये की डिमांड किया। इसकी शिकायत धान क्रय केंद्र प्रभारी ने गोरखपुर की सतर्कता अधिष्ठान में दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाया। इसके बाद मंगलवार को शाम साढ़े पांच बजे भींटी चौराहे से लिपिक को रिश्वत की राशि लेते रंगे हाथ पकड़ लिया। इसके बाद गोरखपुर लेकर चली गई। टीम की इस कार्रवाई से पूरे जनपद में खलबली मची रही।
