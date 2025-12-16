जागरण संवाददाता, मऊ। उप्र सतर्कता अधिष्ठान गोरखपुर की टीम ने शहर कोतवाली के भींटी चौराहे से मंगलवार की शाम को लगभग साढ़े पांच बजे पीसीएफ के लिपिक को 25 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोच लिया। इसके बाद अपने साथ लेकर चली गई। टीम की इस कार्रवाई से विभाग में खलबली मच गई।

कोपागंज थाना के इंदारा गांव निवासी व भीटी पीएसएफ धान क्रय केंद्र प्रभारी शौकत अली ने फिंगर मशीन खराब होने पर जिला प्रबंधक पीसीएफ से दूसरी मशीन और जूट बोरा की मांग की थी। इस पर जिला प्रबंधक ने लखनऊ जनपद के गोसाईगंज थाना के निवातिनपुरवा निवासी पीसीएफ लिपिक राम मिलन यादव से मिलकर मशीन व जूटा का बोरा लेने की बात कही।