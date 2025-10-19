बिजली के पोल से टकराई बाइक, दुर्घटना में बड़े भाई की मौत, छोटा घायल

जागरण संवाददाता, मऊ। मधुबन थाना क्षेत्र के सिपाह इब्राहिमाबाद में रविवार की सुबह बिजली के पोल से अनियंत्रित बाइक के टकराने से 25 वर्षीय बड़े भाई की मौत हो गई है, जबकि बाइक चला रहा उसका छोटा 19 वर्षीय भाई गंभीर रूप से घायल हो गया है।

युवक की मौत से स्वजन में मातम है। देवरिया जनपद के लार थाना क्षेत्र के सुतावर निवासी 25 वर्षीय शुभ नारायण तिवारी व उसका छोटा भाई 19 वर्षीय दीनानाथ तिवारी नोएडा से बाइक से अपने घर जा रहें थे। बाइक छोटा भाई दीनानाथ चला रहा था। जैसे ही सिपाह इब्राहिमाबाद के पास पहुंचे बाइक अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से टकरा गई।