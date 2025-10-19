बिजली के पोल से टकराई बाइक, दुर्घटना में बड़े भाई की मौत, छोटा घायल
मधुबन थाना क्षेत्र के सिपाह इब्राहिमाबाद में रविवार सुबह बिजली के पोल से बाइक टकराने से 25 वर्षीय बड़े भाई की मौत हो गई, जबकि 19 वर्षीय छोटा भाई, जो बाइक चला रहा था, गंभीर रूप से घायल हो गया।
जागरण संवाददाता, मऊ। मधुबन थाना क्षेत्र के सिपाह इब्राहिमाबाद में रविवार की सुबह बिजली के पोल से अनियंत्रित बाइक के टकराने से 25 वर्षीय बड़े भाई की मौत हो गई है, जबकि बाइक चला रहा उसका छोटा 19 वर्षीय भाई गंभीर रूप से घायल हो गया है।
युवक की मौत से स्वजन में मातम है। देवरिया जनपद के लार थाना क्षेत्र के सुतावर निवासी 25 वर्षीय शुभ नारायण तिवारी व उसका छोटा भाई 19 वर्षीय दीनानाथ तिवारी नोएडा से बाइक से अपने घर जा रहें थे। बाइक छोटा भाई दीनानाथ चला रहा था। जैसे ही सिपाह इब्राहिमाबाद के पास पहुंचे बाइक अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से टकरा गई।
इससे दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन-फानन में लोग इलाज हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फतहपुर मंडाव ले गए। यहां बड़े भाई को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया तथा छोटे भाई को चिकित्सकों ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। शुभ नारायण तिवारी की दो वर्ष पूर्व विवाह हुआ था और उसका एक पुत्र हैं। दुर्घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे स्वजन के करुण क्रंदन से सबके आंखों में आंसू आ जा रहा था।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।