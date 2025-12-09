Language
    आजाद हिंद फौज के सिपाही परमात्मा राय का 96 साल की उम्र में निधन

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 01:03 AM (IST)

    दोहरीघाट के धनौली रामपुर गांव के 96 वर्षीय आजाद हिंद फौज के सिपाही और प्रवासी भारतीय परमात्मा राय का लंबी बीमारी के बाद रविवार की देर रात निधन ह ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, मऊ। दोहरीघाट के धनौली रामपुर गांव के निवासी आजाद हिंद फौज के सिपाही व प्रवासी भारतीय 96 वर्षीय परमात्मा राय का रविवार की देर रात लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। सोमवार को मुक्तिधाम पर उनके छोटे पुत्र अजीत कुमार राय ने मुखाग्नि दी।

    परमात्मा राय सिंगापुर आर्य समाज संगठन के पूर्व में मंत्री तथा वर्तमान समय में अध्यक्ष थे। वह डीएवी कालेज सिंगापुर के प्रबंधक भी थे। उन्होंने दोहरीघाट मुक्ति धाम सेवा संस्थान के निर्माण के लिए 2005 में एक बीघे जमीन व 1.75 लाख रुपये दान दिया था।

    वह कहा करते थे- मैं मरूं तो मेरे वतन की मिट्टी नसीब हो। 73 वर्ष तक वह सिंगापुर में रहकर भारतीय संस्कृति का प्रचार-प्रसार करते रहे। तीन माह पहले घर आए थे। उनकी अंतिम यात्रा में दोहरीघाट मुक्तिधाम पर क्षेत्र के लोगों ने पहुंच कर उन्हें श्रद्धांजलि दी।