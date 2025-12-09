आजाद हिंद फौज के सिपाही परमात्मा राय का 96 साल की उम्र में निधन

जागरण संवाददाता, मऊ। दोहरीघाट के धनौली रामपुर गांव के निवासी आजाद हिंद फौज के सिपाही व प्रवासी भारतीय 96 वर्षीय परमात्मा राय का रविवार की देर रात लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। सोमवार को मुक्तिधाम पर उनके छोटे पुत्र अजीत कुमार राय ने मुखाग्नि दी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

परमात्मा राय सिंगापुर आर्य समाज संगठन के पूर्व में मंत्री तथा वर्तमान समय में अध्यक्ष थे। वह डीएवी कालेज सिंगापुर के प्रबंधक भी थे। उन्होंने दोहरीघाट मुक्ति धाम सेवा संस्थान के निर्माण के लिए 2005 में एक बीघे जमीन व 1.75 लाख रुपये दान दिया था।