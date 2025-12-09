आजाद हिंद फौज के सिपाही परमात्मा राय का 96 साल की उम्र में निधन
दोहरीघाट के धनौली रामपुर गांव के 96 वर्षीय आजाद हिंद फौज के सिपाही और प्रवासी भारतीय परमात्मा राय का लंबी बीमारी के बाद रविवार की देर रात निधन ह ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मऊ। दोहरीघाट के धनौली रामपुर गांव के निवासी आजाद हिंद फौज के सिपाही व प्रवासी भारतीय 96 वर्षीय परमात्मा राय का रविवार की देर रात लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। सोमवार को मुक्तिधाम पर उनके छोटे पुत्र अजीत कुमार राय ने मुखाग्नि दी।
परमात्मा राय सिंगापुर आर्य समाज संगठन के पूर्व में मंत्री तथा वर्तमान समय में अध्यक्ष थे। वह डीएवी कालेज सिंगापुर के प्रबंधक भी थे। उन्होंने दोहरीघाट मुक्ति धाम सेवा संस्थान के निर्माण के लिए 2005 में एक बीघे जमीन व 1.75 लाख रुपये दान दिया था।
वह कहा करते थे- मैं मरूं तो मेरे वतन की मिट्टी नसीब हो। 73 वर्ष तक वह सिंगापुर में रहकर भारतीय संस्कृति का प्रचार-प्रसार करते रहे। तीन माह पहले घर आए थे। उनकी अंतिम यात्रा में दोहरीघाट मुक्तिधाम पर क्षेत्र के लोगों ने पहुंच कर उन्हें श्रद्धांजलि दी।
