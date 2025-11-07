जागरण संवाददाता, मऊ। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री (अपार कार्ड) बनाने की आखिरी तिथि 15 नवंबर तक है। इस दौरान कक्षा एक से लेकर 12 तक के छात्र अपना अपार कार्ड बना सकते है। इसके लिए नई इंट्री पोर्टल पर हो रही है। इसके लिए कोई शुल्क नहीं देना होता है। जिले में कुल प्राथमिक विद्यालय 763 है। जबकि कंपोजिट 286 व जूनियर विद्यालय 188 है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यहां 30 सितंबर तक कक्षा दो से 12 तक 1,10,716 छात्र-छात्राओं का अपार कार्ड बन चुका है। जबकि नई इंट्री पोर्टल पर प्रारंभ है। नई इंट्री में कक्षा एक तक के बच्चों का 12,365 बच्चों का अपार कार्ड बन चुका है। अन्य बच्चों के लिए 15 नवंबर तक का समय है।

क्या है अपार कार्ड अपार कार्ड एक डिजिटल पहचान है। जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शुरू किया गया है। इसका पूरा नाम ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री है। यह छात्रों को एक 12 अंकों की विशिष्ट आईडी प्रदान करता है। इस आईडी में छात्रों की सभी शैक्षणिक जानकारी जैसे मार्कशीट, डिग्री, छात्रवृत्ति और पुरस्कार डिजिटल रूप से दर्ज होते हैं।