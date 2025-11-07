Language
    एंटी करप्शन ने घूस लेते रंगे हाथ दारोगा को किया गिरफ्तार, नाम निकालने के नाम पर मांगा था एक लाख

    Updated: Fri, 07 Nov 2025 07:24 PM (IST)
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 07:24 PM (IST)

    एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक दारोगा को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। दारोगा पर एक मामले से नाम निकालने के लिए एक लाख रुपये मांगने का आरोप है। शिकायत मिलने पर एसीबी ने जाल बिछाकर उसे गिरफ्तार किया। दारोगा के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

    दारोगा के गिरफ्तारी की सूचना से पुलिस महकमे में खलबली मची है।

    जागरण संवाददाता, मऊ। एंटी करप्शन की टीम ने शुक्रवार को शाम चार बजे हलधरपुर थाने के दारोगा अजय सिंह को थाना के बगल स्थित जूस की दुकान से बीस हजार रुपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। टीम उसे लेकर दक्षिणटोला थाने पहुंची और पूछताछ में जुटी है। दारोगा के गिरफ्तारी की सूचना से पुलिस महकमे में खलबली मची है।

    हलधरपुर थाना क्षेत्र के छिछोर करौंदी निवासी धृतेश उर्फ बब्लू चौहान का गांव में जमीन को लेकर विवाद हो गया था। इस मामले में न्यायालय के आदेश पर धृतेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसमें विवेचना की जिम्मेदारी हल्का दारोगा अजय सिंह को सौंपी गई थी।

    आरोप है कि शिकायतकर्ता का मुकदमा से नाम निकालने के लिए दारोगा ने एक लाख रुपये की मांग की थी। इस पर शिकायतकर्ता ने आजमगढ की एंटी करप्शन टीम से इसकी शिकायत की थी। शुक्रवार को दारोगा पीड़ित को धनराशि देने के लिए बुलाया था।

    इस पर धृतेश थाना के बगल स्थित मद्देशिया जूस की दुकान पर गया। यहां एंटी करप्शन टीम पहले से मौजूद थी और रंगे हाथ दारोगा को दबोच लिया। दारोगा मूल रूप से प्रयागराज जनपद के थरवई थाना के मलाका गांव का रहने वाला है।

    उसकी पोस्टिंग वर्ष 2023 में उपनिरीक्षक के रूप में हुई थी। एंटी करप्शन टीम थाना दक्षिणटोला में लेकर पकड़े गए दारोगा से पूछताछ कर रही है। एसपी इलामारन ने बताया कि दारोगा को एंटी करप्शन टीम ने पकड़ा है। दक्षिणटोला थाना में टीम कार्रवाई कर रही है।