एंटी करप्शन ने घूस लेते रंगे हाथ दारोगा को किया गिरफ्तार, नाम निकालने के नाम पर मांगा था एक लाख

जागरण संवाददाता, मऊ। एंटी करप्शन की टीम ने शुक्रवार को शाम चार बजे हलधरपुर थाने के दारोगा अजय सिंह को थाना के बगल स्थित जूस की दुकान से बीस हजार रुपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। टीम उसे लेकर दक्षिणटोला थाने पहुंची और पूछताछ में जुटी है। दारोगा के गिरफ्तारी की सूचना से पुलिस महकमे में खलबली मची है।

हलधरपुर थाना क्षेत्र के छिछोर करौंदी निवासी धृतेश उर्फ बब्लू चौहान का गांव में जमीन को लेकर विवाद हो गया था। इस मामले में न्यायालय के आदेश पर धृतेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसमें विवेचना की जिम्मेदारी हल्का दारोगा अजय सिंह को सौंपी गई थी।

आरोप है कि शिकायतकर्ता का मुकदमा से नाम निकालने के लिए दारोगा ने एक लाख रुपये की मांग की थी। इस पर शिकायतकर्ता ने आजमगढ की एंटी करप्शन टीम से इसकी शिकायत की थी। शुक्रवार को दारोगा पीड़ित को धनराशि देने के लिए बुलाया था।

इस पर धृतेश थाना के बगल स्थित मद्देशिया जूस की दुकान पर गया। यहां एंटी करप्शन टीम पहले से मौजूद थी और रंगे हाथ दारोगा को दबोच लिया। दारोगा मूल रूप से प्रयागराज जनपद के थरवई थाना के मलाका गांव का रहने वाला है।