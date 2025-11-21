Language
    बिहार में भाजपा का फ्रंटल संगठन बन गया था चुनाव आयोग : अजय राय

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 05:28 PM (IST)

    कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने चुनाव आयोग पर भाजपा के फ्रंटल संगठन के रूप में काम करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आयोग ने विपक्षी दलों की शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया और भाजपा नेताओं के आचार संहिता उल्लंघन पर कोई कार्रवाई नहीं की। कांग्रेस इस मामले को चुनाव आयोग के समक्ष उठाएगी और निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग करेगी।

    अजय राय ने कहा क‍ि कांग्रेस आमजन को जगाने और वोट चोरी को बेनकाब करते रहने का कार्य करेगी।

    जागरण संवाददाता, मधुबन (मऊ)। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि बिहार में चुनाव आयोग भाजपा का फ्रंटल संगठन बन गया था। चुनाव आयोग ने काफी मनमानी की, लेकिन कांग्रेस आमजन को जगाने और वोट चोरी को बेनकाब करते रहने का कार्य करेगी।

    वह पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की 150 वीं जयंती के अवसर पर काजल मैरेज हाल के लोकार्पण के अवसर पर आयोजित यह बातें कही।

    प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इंदिरा गांधी आयरन लेडी थी। उनके कार्यकाल में देश की एक अलग पहचान थी। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने अपने कार्यकाल किसानों और जवानों की बात करती थी, लेकिन आज देश व प्रदेश में भाजपा की सरकार सिर्फ जाति और धर्म की बात करते हुए एक दूसरे को बांटने का काम कर रही है।

    इसे आम आदमी पूरी तरह से समझ चुका है। आगामी दिनों में जनता को भाजपा को मुंहतोड़ जवाब देगी। इस दौरान जिलाध्यक्ष राजमंगल यादव, हरिश्चंद्र यादव आदि उपस्थित रहे।