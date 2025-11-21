बिहार में भाजपा का फ्रंटल संगठन बन गया था चुनाव आयोग : अजय राय

जागरण संवाददाता, मधुबन (मऊ)। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि बिहार में चुनाव आयोग भाजपा का फ्रंटल संगठन बन गया था। चुनाव आयोग ने काफी मनमानी की, लेकिन कांग्रेस आमजन को जगाने और वोट चोरी को बेनकाब करते रहने का कार्य करेगी।

वह पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की 150 वीं जयंती के अवसर पर काजल मैरेज हाल के लोकार्पण के अवसर पर आयोजित यह बातें कही।

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इंदिरा गांधी आयरन लेडी थी। उनके कार्यकाल में देश की एक अलग पहचान थी। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने अपने कार्यकाल किसानों और जवानों की बात करती थी, लेकिन आज देश व प्रदेश में भाजपा की सरकार सिर्फ जाति और धर्म की बात करते हुए एक दूसरे को बांटने का काम कर रही है।