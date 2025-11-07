जागरण संवाददाता, मऊ। कोपागंज थाना क्षेत्र के हक़ीमपुरा निवासी नौ वर्षीय बच्‍चे के ऊपर किसी ने तेजाब फेंक दिया। इससे वह बुरी तरह से झुलस गया। सूचना पाकर फोरेंसिक टीम के साथ पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच पड़ताल में जुट गई है।

शुक्रवार को दिन में एक बजे कस्बा के हक़ीमपुरा नई बस्ती क्षेत्र निवासी नौ वर्षीय बच्‍चा घर पर था। इस दौरान मां बाहर बैठी हुई थी। इसी बीच लड़के के जोर-जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगी। मां अंदर गई तो देखा कि किसी ज्वलनशील पदार्थ से उसका चेहरा और सीना जल गया है। शोरगुल सुनकर आस-पास के लोग जुट गए।