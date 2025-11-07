मऊ में नौ वर्षीय बच्चे के ऊपर तेजाब फेंका, बुरी तरह झुलसा
मऊ जिले के कोपागंज थाना क्षेत्र में एक नौ साल के बच्चे पर तेजाब फेंका गया, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गया। घटना हकीमपुरा गांव की है, जहाँ बच्चा घर पर था। पुलिस मामले की जांच कर रही है और बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी तक इस मामले में कोई तहरीर नहीं मिली है।
जागरण संवाददाता, मऊ। कोपागंज थाना क्षेत्र के हक़ीमपुरा निवासी नौ वर्षीय बच्चे के ऊपर किसी ने तेजाब फेंक दिया। इससे वह बुरी तरह से झुलस गया। सूचना पाकर फोरेंसिक टीम के साथ पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच पड़ताल में जुट गई है।
शुक्रवार को दिन में एक बजे कस्बा के हक़ीमपुरा नई बस्ती क्षेत्र निवासी नौ वर्षीय बच्चा घर पर था। इस दौरान मां बाहर बैठी हुई थी। इसी बीच लड़के के जोर-जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगी। मां अंदर गई तो देखा कि किसी ज्वलनशील पदार्थ से उसका चेहरा और सीना जल गया है। शोरगुल सुनकर आस-पास के लोग जुट गए।
इस बीच किसी ने पुलिस को फोनकर मामले से अवगत करवाया। पुलिस ने सीएचसी भेजवाया। यहां से डाक्टरों ने उसे रेफर कर दिया। उसका जिला मुख्यालय स्थित निजी हास्पिटल में इलाज चल रहा है। एसओ रवींद्र राय ने बताया कि अभी तक तहरीर नहीं मिली है। पूरे मामले की जांच की जा रही है।
