मुहम्मदाबाद गोहना-आजमगढ़ मार्ग पर घने कोहरे में तीन वाहनों की टक्कर, पांच घायल

जागरण संवाददाता, मऊ। मुहम्मदाबाद गोहना–आजमगढ़ मार्ग पर सूतरही गांव के निकट शनिवार की सुबह लगभग सात बजे घने कोहरे के कारण तीन वाहनों की आपस में टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में लखनऊ जा रही एक निजी बस में सवार पांच लोग घायल हो गए।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी की सहायता से क्षतिग्रस्त बस को सड़क किनारे हटवाया। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी को रेफर कर दिया गया। घायलों में दक्षिणटोला थाना क्षेत्र के सलाहाबाद निवासी 58 वर्षीय मार्कंडेय, उनकी 46 वर्षीय पत्नी माधुरी, 20 वर्षीय संजना राजभर, रानीपुर थाना क्षेत्र के पड़री गांव निवासी 48 वर्षीय जेपी सिंह और गाजीपुर जनपद के कासिमाबाद थाना क्षेत्र के रामगढ़ निवासी 20 वर्षीय आनंद कुशवाहा शामिल हैं। जानकारी के अनुसार, मुहम्मदाबाद गोहना से लखनऊ जा रही यह निजी बस आगे चल रहे टोरंटो गैस आपूर्ति वाले टैंकर से टकरा गई।

दुर्घटना के संदर्भ में बताया गया है कि इसी स्थान पर भोर में लगभग चार बजे गन्ना लेकर चीनी मिल जा रहा एक ट्रैक्टर पलट गया था, जिससे पहले ही पांच लोग घायल हो गए थे। इस घटना के बाद मुहम्मदाबाद गोहना से आजमगढ़ की ओर जाने वाली लेन पर लगभग एक घंटे तक यातायात बाधित रहा।

स्थानीय लोगों का कहना है कि घने कोहरे के कारण दृश्यता कम हो गई थी, जिससे यह दुर्घटना हुई। पुलिस ने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाने के लिए एंबुलेंस की व्यवस्था की। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में घायलों का उपचार किया गया, जहां उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है।