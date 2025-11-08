यूपी के इस जिले में SIR के दौरान दो जगहों पर मिला 361 मतदाताओं का नाम, वोटर लिस्ट से हुए बाहर

जागरण संवाददाता, मऊ। जनपद में दो ग्राम पंचायतों में 361 मतदाताओं का नाम वोटरलिस्ट में मिला है। इन सभी का नाम काटकर वोटर लिस्ट से बाहर किया जा रहा है। अभी प्रथम चरण में कुल 2423 मतदाताओं का सत्यापन किया गया है। इसमें से 2,062 मतदाता वैध मिले है, जबकि 361 डुप्लीकेट मतदाता मिले है। सबसे ज्यादा डुप्लीकेट मतदाता फतेहपुर मंडाव, रानीपुर और दोहरीघाट में अब तक मिले है।

जिले की 645 ग्राम पंचायताें में कुल 12,13,366 मतदाता है। यह मतदाता त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मताधिकार का प्रयोग करते है। इसमें से प्रदेश निर्वाचन आयोग ने 2,76,833 मतदाताओं को डुप्लीकेट मतदाता के रूप में चिंहित किया।

इन मतदाताओं की सूची ग्राम पंचायत वार ब्लाकों को भेजकर बीडीओ से सत्यापन कराया जा रहा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मतदाता सूची से डुप्लीकेट मतदाताओं का नाम काटकर बाहर किया जा रहा है।

प्रशासन के प्रथम चरण के सत्यापन में अब तक 361 डुप्लीकेट मतदाता मिले है। इनका नाम एक ग्राम पंचायत के अलावा दूसरी ग्राम पंचायत में दर्ज था। इन मतदाताओं का नाम काटकर वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया है।

प्रशासन की मानें तो प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव वर्ष-2026 के मतदाता सूची में नाम जोड़ने और काटने का भी कार्य चल रहा है। इसके साथ ही सत्यापन का कार्य तेजी से किया जा रहा है। यह प्रक्रिया अगले महीने तक हर हाल में पूरी कर लेनी है।