14 मिनट में बचाया युवक... सोशल मीडिया पर सुसाइड का मैसेज डाला, मथुरा पुलिस ने पहुंचकर बचाई जान

जागरण संवाददाता, मथुरा। फरह थाना क्षेत्र में एक युवक ने इंटरनेट मीडिया में ‘आज मैं अपना खून निकालूंगा, काट दूंगा मैं’ लिखकर पोस्ट कर दिया। रात सवा आठ बजे मेटा ने अलर्ट जारी कर डीजीपी को मेल भेज दिया। एसएसपी ने 14 मिनट में पुलिस को भेजकर युवक की जान बचा ली। अमेजन कंपनी में नौकरी करने वाला युवक बाइक नहीं खरीद पाने से अवसाद में था। पुलिस ने उसकी काउंसिलिंग कराई।

मेटा के अलर्ट से डीजीपी ने एसएसपी को दिए निर्देश फरह थाना क्षेत्र का एक 22 वर्षीय युवक अमेजन कंपनी में नौकरी करता है। तीन नवंबर की रात को उसने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली। इसमें लिखा कि आज मैं अपना खून निकालूंगा, काट दूंगा मैं। पोस्ट करते ही मेटा ने रात सवा आठ बजे मेटा कंपनी की तरफ से मुख्यालय पुलिस महानिदेशक स्थित इंटरनेट मीडिया सेंटर को ई-मेल के ज़रिए अलर्ट कर दिया। डीजीपी राजीव कृष्ण ने तुरंत इसको संज्ञान में लेकर एसएसपी श्लोक कुमार को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया।