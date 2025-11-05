14 मिनट में बचाया युवक... सोशल मीडिया पर सुसाइड का मैसेज डाला, मथुरा पुलिस ने पहुंचकर बचाई जान
मथुरा के फरह क्षेत्र में एक युवक ने सोशल मीडिया पर आत्महत्या का संदेश पोस्ट किया। मेटा के अलर्ट के बाद, डीजीपी ने एसएसपी को सूचित किया, और पुलिस ने 14 मिनट में पहुंचकर युवक की जान बचाई। अमेज़न में काम करने वाला युवक आर्थिक तंगी के कारण बाइक नहीं खरीद पा रहा था और अवसाद में था। पुलिस ने उसकी काउंसलिंग की।
जागरण संवाददाता, मथुरा। फरह थाना क्षेत्र में एक युवक ने इंटरनेट मीडिया में ‘आज मैं अपना खून निकालूंगा, काट दूंगा मैं’ लिखकर पोस्ट कर दिया। रात सवा आठ बजे मेटा ने अलर्ट जारी कर डीजीपी को मेल भेज दिया। एसएसपी ने 14 मिनट में पुलिस को भेजकर युवक की जान बचा ली। अमेजन कंपनी में नौकरी करने वाला युवक बाइक नहीं खरीद पाने से अवसाद में था। पुलिस ने उसकी काउंसिलिंग कराई।
मेटा के अलर्ट से डीजीपी ने एसएसपी को दिए निर्देश
फरह थाना क्षेत्र का एक 22 वर्षीय युवक अमेजन कंपनी में नौकरी करता है। तीन नवंबर की रात को उसने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली। इसमें लिखा कि आज मैं अपना खून निकालूंगा, काट दूंगा मैं। पोस्ट करते ही मेटा ने रात सवा आठ बजे मेटा कंपनी की तरफ से मुख्यालय पुलिस महानिदेशक स्थित इंटरनेट मीडिया सेंटर को ई-मेल के ज़रिए अलर्ट कर दिया। डीजीपी राजीव कृष्ण ने तुरंत इसको संज्ञान में लेकर एसएसपी श्लोक कुमार को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया।
बाइक नहीं खरीद पाने से अवसाद में था युवक, कराई काउंसिलिंग
मेटा द्वारा उपलब्ध कराए गए मोबाइल नंबर के आधार पर 14 मिनट में पुलिस युवक की लोकेशन पर पहुंच गई। पुलिस कर्मी स्वजन से जानकारी कर युवक के पास पहुंचे तो देखा कि युवक एक ब्लेड को खोलकर उस से हाथ की कलाई की नस काटने का प्रयास कर रहा था। वह बोल रहा था कि आज सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। पुलिसकर्मियों ने उसके हाथ से ब्लेड छीन लिया। उसने बताया अमेजन कंपनी में दूसरे शहर में नौकरी करता है। आर्थिक तंगी के कारण बाइक नहीं ले पा रहा।
